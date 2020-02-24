Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçının ardından

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Oyundan mutluyum, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Pozisyonlar bulduk. İkinci golü de bulabilirdik" dedi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir'e kendi sahasında 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında maça iyi hazırlandıklarını söylerken, "Maç başından sonuna kadar kazanmak yada kazanamıyorsak da kaybetmek istemediğimizi sahada gösterdik. 60´ıncı dakikadan sonra rakibin yorulacağını tahmin ediyorduk. İkinci yarı golü de bulduk. Maçı da kazanabilirdik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Tüm planlarımız tuttu. Gol pozisyonlarına da girdik. Kazanmayı hak eden en azından bir puanı hak eden bir oyun ortaya koyduk. Bir puan alsak iki üç sıra, üç puan alsak büyük bir rahatlama olacaktı. Oyundan mutluyum, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Pozisyonlar bulduk. Golü de bulabilirdik. Son dakikada yediğimiz golle ne yazık ki mağlup olduk. Kaybettiğimiz için taraftarlardan özür diliyoruz. Artık bu maçı geride bırakıp önümüze bakarak daha çok çalışmalıyız" dedi.

OKAN BURUK: BURADA LİDER OLMAK ÖNEMLİYDİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Rakibimizin maç kadrosunu gördüğümde, rakibimizin bekleyerek, savunma yaparak, topun arkasına geçerek bekleyeceğini tahmin ettik. Kazandıkları toplarla rakip kaleye hızlı gitmek isteyeceklerini biliyorduk. İlk yarı golü bulduk. Sahaya iyi yayıldık. İkinci yarı başında ikinci golü de bulabilecek pozisyonları bulduk. Sonrasında rakip bireysel bir hatamızla beraberliği yakaladı. Son 10 dakikada rakibimiz de pozisyonlar buldu. Maçı da kazanabilirdi. Biz de saha içinde iyi işler yaptık. Pozisyonlar bulduk. Beraberlik ardından mağlup da olabilirdik. Son dakikalarda bulduğumuz golle kazandık. Bugün burada lider olmak önemliydi. Kendi adıma, takım adına mutluyum. Rize şehri benim sevdiğim bir şehir. Onların da bu ligde iyi yerlere geleceklerine inanıyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsmail Kartal'ın açıklamaları

Okan Buruk'un açıklamaları



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