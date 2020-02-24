Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçının ardından

DHA

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Oyundan mutluyum, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Pozisyonlar bulduk. İkinci golü de bulabilirdik" dedi.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir'e kendi sahasında 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında maça iyi hazırlandıklarını söylerken, "Maç başından sonuna kadar kazanmak yada kazanamıyorsak da kaybetmek istemediğimizi sahada gösterdik. 60´ıncı dakikadan sonra rakibin yorulacağını tahmin ediyorduk. İkinci yarı golü de bulduk. Maçı da kazanabilirdik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Tüm planlarımız tuttu. Gol pozisyonlarına da girdik. Kazanmayı hak eden en azından bir puanı hak eden bir oyun ortaya koyduk. Bir puan alsak iki üç sıra, üç puan alsak büyük bir rahatlama olacaktı. Oyundan mutluyum, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Pozisyonlar bulduk. Golü de bulabilirdik. Son dakikada yediğimiz golle ne yazık ki mağlup olduk. Kaybettiğimiz için taraftarlardan özür diliyoruz. Artık bu maçı geride bırakıp önümüze bakarak daha çok çalışmalıyız" dedi.
OKAN BURUK: BURADA LİDER OLMAK ÖNEMLİYDİ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Rakibimizin maç kadrosunu gördüğümde, rakibimizin bekleyerek, savunma yaparak, topun arkasına geçerek bekleyeceğini tahmin ettik. Kazandıkları toplarla rakip kaleye hızlı gitmek isteyeceklerini biliyorduk. İlk yarı golü bulduk. Sahaya iyi yayıldık. İkinci yarı başında ikinci golü de bulabilecek pozisyonları bulduk. Sonrasında rakip bireysel bir hatamızla beraberliği yakaladı. Son 10 dakikada rakibimiz de pozisyonlar buldu. Maçı da kazanabilirdi. Biz de saha içinde iyi işler yaptık. Pozisyonlar bulduk. Beraberlik ardından mağlup da olabilirdik. Son dakikalarda bulduğumuz golle kazandık. Bugün burada lider olmak önemliydi. Kendi adıma, takım adına mutluyum. Rize şehri benim sevdiğim bir şehir. Onların da bu ligde iyi yerlere geleceklerine inanıyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İsmail Kartal'ın açıklamaları
Okan Buruk'un açıklamaları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsmail Karal: “Bir puan ile iki-üç basamak yukarıya çıkabilirdik”
YEREL HABERLER İsmail Karal: “Bir puan ile iki-üç basamak yukarıya ...
Okan Buruk: “Bugün lider olmak çok önemliydi”
YEREL HABERLER Okan Buruk: “Bugün lider olmak çok önemliydi”
Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: 1-2
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: 1-2
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 ...
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 1
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 1
Rize’nin Çayeli ilçesindeki tarihi Aşıklar Köprüsü yıkıldı
YEREL HABERLER Rize’nin Çayeli ilçesindeki tarihi Aşıklar Köprüsü ...
Rize'de tarihi kemer köprü çöktü
YEREL HABERLER Rize'de tarihi kemer köprü çöktü
ÇAYKUR'da 830 işçi alımı için başvurular başladı
YEREL HABERLER ÇAYKUR'da 830 işçi alımı için başvurular başladı
ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı
YEREL HABERLER ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi için başvurular ...
Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor
YEREL HABERLER Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor
Çaykur Rizespor’un mali genel kuruluna 85 delege katıldı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor’un mali genel kuruluna 85 delege ...
Rize’de çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı
YEREL HABERLER Rize’de çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı
Harçlıklarından biriktirdikleri parayla İdlib'e yardım gönderdiler
YEREL HABERLER Harçlıklarından biriktirdikleri parayla İdlib'e ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X