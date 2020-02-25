Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

RTSO Başkanı Karamehmetoğlu: "Çay ithalatı 2019 yılında artmadı, düştü" Rize Ticaret ve Sanayi Odası ...

İHA

Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Türkiye’ye giren çayın Çay İhtisas Kurumunun Rize’de olması nedeniyle sadece Rize’de tüketiliyormuş gibi bir algı oluşturduğunu, ithal edilen çayın Rize’den ülke geneline yayıldığını dile getirerek çay ithalatının geçtiğimiz yıla oranla 4 bin ton civarında düştüğünü söyledi.
Rize Çay İhtisas Kurumunun verilerine göre 2019 yılında Türkiye’nin 17 bin ton çay ithal ettiğini dile getiren RTSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, bu rakamların çayın başkenti olan Rize’de herkesi rahatsız ettiğini sözlerine ekledi. Karamehmetoğlu, "2019 yılında Rize Çay İhtisas Kurumunun verilerine göre ithale dilen rakama göre 17 bin ton bir çay ithalatı yapılmış. Bunun karşılığında da 47 milyon dolar karşılığında bu ithalat gerçekleşti. Bu 17 bin ton çay ithal eden İhtisas Kurumu Rize ilinde. Dolayısıyla ülkemizin ithal ettiği her çay Rize’ye gelmek zorunda. Dolayısıyla Çay İhtisas Kurumundan dolayı bu çayların tamamı Rize’de kalmış değil, bu çayların büyük bir kısmı diğer vilayetlere gidiyor. Biz Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz iddia ediyoruz ki en kaliteli çay bizim çayımızdır. Çay bitkisi üzerine kar yağan tek il Rize’dir. Dolayısıyla biz tabi bu çay ithal eden firmalara da bir suç bulamıyoruz. onlar da bir ihtiyaçtan dolayı bu şekilde ithalat ile karşı karşıya kalıyorlar. Özellikle bisküvi ellerimizden neden ülkemiz bu 17 bin ton çay ithalatı ile karşı karşıya kalıyor. Onlarında haklı gerekçeleri var. Bizim de üyelerimizden isteğimiz bu piyasanın istediği şekilde ithal edilen çayların kalitesinde çay imalatı yapmaları konusunda bir isteğimiz var. Bu ithalat rakamları bizi de rahatsız ediyor” dedi.
2018 yılına oranla çay ithalatı rakamlarının düştüğünün altını çizen Karamehmetoğlu, bu rakamların sıfırlanmasını temenni ettiklerini dile getirerek, “Bununla birlikte sevindirici bir gelişmeyi de dile getirmek lazım. Çay ithalat rakamları bu yıl ülke gündeminde geldi ama bu ithalat bugün değil dünde vardı. Sevindirici bir durum ki 2018 yılında çay 21 bin ton çay ithal edilmişti bu yıl ise 17 bin küsur ton civarına düştü. Bu sevindirici bir gelişme. Biz alçalmaya başlayan trendin gittikçe sıfırlanmasını bekliyoruz. Bunu sadece bizler değil, Rize kamuoyu da bunu bekliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsmail Kartal: “Bir puan ile iki-üç basamak yukarıya çıkabilirdik”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “Bir puan ile iki-üç basamak yukarıya ...
Çaykur Rizespor taraftarından tesislerde protesto
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor taraftarından tesislerde protesto
İsmail Kartal'dan istifa açıklaması
YEREL HABERLER İsmail Kartal'dan istifa açıklaması
Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçının ardından
İsmail Karal: “Bir puan ile iki-üç basamak yukarıya çıkabilirdik”
YEREL HABERLER İsmail Karal: “Bir puan ile iki-üç basamak yukarıya ...
Okan Buruk: “Bugün lider olmak çok önemliydi”
YEREL HABERLER Okan Buruk: “Bugün lider olmak çok önemliydi”
Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: 1-2
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: 1-2
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 ...
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 1
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 1
Rize’nin Çayeli ilçesindeki tarihi Aşıklar Köprüsü yıkıldı
YEREL HABERLER Rize’nin Çayeli ilçesindeki tarihi Aşıklar Köprüsü ...
Rize'de tarihi kemer köprü çöktü
YEREL HABERLER Rize'de tarihi kemer köprü çöktü
ÇAYKUR'da 830 işçi alımı için başvurular başladı
YEREL HABERLER ÇAYKUR'da 830 işçi alımı için başvurular başladı
ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı
YEREL HABERLER ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi için başvurular ...
Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor
YEREL HABERLER Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor
Çaykur Rizespor’un mali genel kuruluna 85 delege katıldı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor’un mali genel kuruluna 85 delege ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X