Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Türkiye’ye giren çayın Çay İhtisas Kurumunun Rize’de olması nedeniyle sadece Rize’de tüketiliyormuş gibi bir algı oluşturduğunu, ithal edilen çayın Rize’den ülke geneline yayıldığını dile getirerek çay ithalatının geçtiğimiz yıla oranla 4 bin ton civarında düştüğünü söyledi.

Rize Çay İhtisas Kurumunun verilerine göre 2019 yılında Türkiye’nin 17 bin ton çay ithal ettiğini dile getiren RTSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, bu rakamların çayın başkenti olan Rize’de herkesi rahatsız ettiğini sözlerine ekledi. Karamehmetoğlu, "2019 yılında Rize Çay İhtisas Kurumunun verilerine göre ithale dilen rakama göre 17 bin ton bir çay ithalatı yapılmış. Bunun karşılığında da 47 milyon dolar karşılığında bu ithalat gerçekleşti. Bu 17 bin ton çay ithal eden İhtisas Kurumu Rize ilinde. Dolayısıyla ülkemizin ithal ettiği her çay Rize’ye gelmek zorunda. Dolayısıyla Çay İhtisas Kurumundan dolayı bu çayların tamamı Rize’de kalmış değil, bu çayların büyük bir kısmı diğer vilayetlere gidiyor. Biz Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz iddia ediyoruz ki en kaliteli çay bizim çayımızdır. Çay bitkisi üzerine kar yağan tek il Rize’dir. Dolayısıyla biz tabi bu çay ithal eden firmalara da bir suç bulamıyoruz. onlar da bir ihtiyaçtan dolayı bu şekilde ithalat ile karşı karşıya kalıyorlar. Özellikle bisküvi ellerimizden neden ülkemiz bu 17 bin ton çay ithalatı ile karşı karşıya kalıyor. Onlarında haklı gerekçeleri var. Bizim de üyelerimizden isteğimiz bu piyasanın istediği şekilde ithal edilen çayların kalitesinde çay imalatı yapmaları konusunda bir isteğimiz var. Bu ithalat rakamları bizi de rahatsız ediyor” dedi.

2018 yılına oranla çay ithalatı rakamlarının düştüğünün altını çizen Karamehmetoğlu, bu rakamların sıfırlanmasını temenni ettiklerini dile getirerek, “Bununla birlikte sevindirici bir gelişmeyi de dile getirmek lazım. Çay ithalat rakamları bu yıl ülke gündeminde geldi ama bu ithalat bugün değil dünde vardı. Sevindirici bir durum ki 2018 yılında çay 21 bin ton çay ithal edilmişti bu yıl ise 17 bin küsur ton civarına düştü. Bu sevindirici bir gelişme. Biz alçalmaya başlayan trendin gittikçe sıfırlanmasını bekliyoruz. Bunu sadece bizler değil, Rize kamuoyu da bunu bekliyor” dedi.

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