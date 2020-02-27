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Rize'de dolgu alanındaki kentsel dönüşüm için gün sayılıyor Rize'de 173 bin metrekarelik alanda 4 ...

İHA

Rize'de 173 bin metrekarelik dolgu alanında bulunan ve deniz suyunun sebep olduğu korazyon nedeniyle kendiliğinden yıkılacak duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapının yeniden inşası için gün saylıyor.

Rize'de dolgu alanındaki kentsel dönüşüm için gün sayılıyor Rize'de 173 bin metrekarelik alanda 4 bin 174 bağımsız yapı yıkılıp yeniden inşa edilecek Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı: "Dolgu alanında bulunan riskli yapılar depreme gerek olmadan kendi kendine de yıkılabilir"

Rize’de 173 bin metrekarelik dolgu alanında bulunan ve deniz suyunun sebep olduğu korazyon nedeniyle kendiliğinden yıkılacak duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapının yeniden inşası için gün saylıyor.
Şehir merkezinde bulunan 173 bin metrekarelik alanı kaplayan dolgu alanında yapılmış fakat zamanla deniz suyunun sebep olduğu korazyon nedeniyle riskli duruma gelmiş olan 4 bin 174 bağımsız yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması için gün sayılıyor. 1. etabı Maliye Blokları'ndan başlayarak 23 dönümlük alanı kapsayacak olan kentsel dönüşüm sayesinde 100 yıllık yeni bir projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Gerçekleşecek projenin insan yoğunluğunu da şekillendirecek şekilde olması için titizlikle ilerleniyor. Projede sondaj çalışmaları neticesinde zemin altında yer bulunabilmesi halinde 2 katta zeminin altında iş yerleri yapılması planlanıyor.
Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, dolgu alanında yapılmış binalar kaç katlıysa tuzlu suyun o kadar yükseğe çıktığını ve binaların içerisindeki demirin artık görevini yerine getirmediğini dile getirerek, “Ekrem Orhon Mahallesi ve şehir merkezinde bulunan alanlardaki binaları incelediğimizde beton kalitesinin hemen hemen sıfırlandığı, tuzlu suyun bina kaç katlıysa o kata kadar yürüdüğü, içinde yeterli donatı, yani demirin olmadığı veya demirin yerli yerine konmadığı, demirin tuzlu suyu alarak karbon liflerinin şişmesinden dolayı betonu zorlayıp parçaladığı, hatta karbon liflerinin şişip havayla temas etmesinden sonra elle ufalanacak hale geldiği, ayrışmanın son derece had safhaya geldiğini görüyoruz” dedi.

"Binalar depreme gerek olmadan da yıkılabilir"
Mevcut binaların ayakta duramayacak halde olduğunu söyleyen Yazıcı, “Buralar depreme de gerek olmadan kendi kendine de yıkılabilir. 1520 sene bu halde devam ederse ömrünü tamamlamış binalardaki risk kendi ömrünü yiyerek iyice artacaktır. Rize'deki şans ne? Küçücük parseller büyük bir ada içerisinde birbirine yaslanarak durduğu için çok büyük bir alanda temel varmış gibi görünüyor. Sırt sırta yaslandıkları için kendilerini destekte tutuyorlar. Sadece riskli binaları ortadan kaldırmak değil, planlamayı da iyi şekilde yaparak ulaşımı, trafiği, yeşil alanı, eğitim alanları ve kamu alanlarını iyi düzenleyecek bir planlamayla beraber bunu yürütmek lazım. Yoksa şuandaki binayı yıkıp yerine aynı binayı yapmak mantıksız. Çünkü ne trafik sorununu çözebileceğiz, ne altyapı sorununu çözebileceğiz ne de başka sıkıntıları ortadan kaldırabileceğiz” şeklinde konuştu.
Rize’nin Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne göre 4. dereceden 3. dereceye yükseldiğini dile getiren Yazıcı, “Türkiye Deprem Yönetmeliği'nde Rize 4. dereceden 3. dereceye düşmüşse deprem tehdidi giderek artıyor demektir. Onun için biz kendi çözümlerimizi üretip bir an önce vatandaş devlet işbirliğiyle beraber buraları kentsel dönüşüme sokup tekrar binalarımızı yenilemeliyiz. Çünkü kaybedilen can bir daha geri dönmez” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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