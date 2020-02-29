Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

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Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Bakır, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bakır, "İsmail Kartal hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-02-29 21:28:22



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