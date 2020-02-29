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Habertürk
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Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

DHA


Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Bakır, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bakır, "İsmail Kartal hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-02-29 21:28:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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