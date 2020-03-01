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İsmail Kartal: “Çok iyi bir takım bırakıyorum” Hasan Kartal: “Takımın önünü açmak adına görevinden ayrılma kararı almıştır”

İHA

Çaykur Rizespor ile yolları ayrılan teknik adam İsmail Kartal yaptığı açıklamada Rizespor taraftarının gönüllerinin rahat olmasını isteyerek, onlara iyi bir takım bıraktığını belirtti.

İsmail Kartal: “Çok iyi bir takım bırakıyorum” Hasan Kartal: “Takımın önünü açmak adına görevinden ayrılma kararı almıştır”

Çaykur Rizespor ile yolları ayrılan teknik adam İsmail Kartal yaptığı açıklamada Rizespor taraftarının gönüllerinin rahat olmasını isteyerek, onlara iyi bir takım bıraktığını belirtti.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor’dan aldığı 52’lik mağlubiyetin ardından istifa eden teknik adam İsmail Kartal, kulüp aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Karadeniz ekibinin kulüp başkanı Hasan Kartal, teknik adam İsmail Kartal ile maçın ardından görüşüldüğünü ve Kartal’ın istifa ettiğini açıkladı. Başkan Hasan Kartal yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Takımımızın menfaatlerini her zaman ön planda tutan İsmail hocamız bu akşam da benzer bir tutumla takımın önünü açmak adına görevinden ayrılma kararı almıştır. Rizespor'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz."

İsmail Karal: “Çok iyi bir takım bırakıyorum.”
Teknik adam İsmail Kartal ise, “Alınan beklenmedik sonuçlardan sonra takımın önünü açmak adına bu kararı aldık. Bir maçı eksik ve 24 puanlı bir takım bırakıyoruz. Rizespor taraftarlarının gönlü rahat olsun, onlara çok iyi bir takım bırakıyorum, ligin kalan bölümünde başarılı olacaklarına inanıyorum. Kaliteli oyunculardan oluşan bu takım, yaşadığı şansızlığı kıracaktır. Sakatlıklar ve hakem hataları defalarca canımızı yaktı, son dakikalarda kaybettiğimiz maçları da dikkate aldığımız zaman şu an çok daha iyi bir yerde olmamız gerektiği kanısındayım. Elimizden geleni yaptık ama daha iyisini yapamadığımız için tüm taraftarlardan özür dileriz. Taraftarlarımızı takımlarına sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerine yer erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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