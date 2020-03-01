Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile prensipte anlaştı Karaman, salı günü çalışmalara başlayacak

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz gün teknik adam İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, yeni Teknik Direktör arayışlarını Ünal Karaman ile sonlandırdı. Yeşilmavili ekip tecrübeli Teknik Direktör Ünal Karaman ile 1,5 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Karaman’ın salı günü Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşecek olan antrenmana katılacağının bilgisi edinildi.

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