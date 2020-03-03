Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı Teknik Direktör Ünal Karaman ilk antrenmanına çıktı

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Süper Lig’de Çaykur Rizespor, bu hafta oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek. Yeşilmavili ekip söz konusu müsabakanın hazırlıklarına bugün Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde başladı.

Karadeniz ekibinde oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Öte yanda Mohamed Abarhoun sağlık probleminden dolayı antrenmana katılmadı.

Teknik Direktör Ünal Karaman Çaykur Rizespor’da ilk antrenmanına çıkarken, antrenmanı bazı yöneticiler de takip etti.

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