Abdullah Durak: "Üç puan alıp yukarılara tırmanmak istiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Abdullah Durak: "Üç puan alıp yukarılara tırmanmak istiyoruz"

İHA

Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Abdullah Durak, Alanyaspor maçından üç puanla ayrılıp yukarılara doğru tırmanmak istediklerini söyledi.

Abdullah Durak: "Üç puan alıp yukarılara tırmanmak istiyoruz"

Çaykur Rizespor’un tecrübeli futbolcusu Abdullah Durak, Alanyaspor maçından üç puanla ayrılıp yukarılara doğru tırmanmak istediklerini söyledi.
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 25. haftasında ligde bu hafta oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Atmacalar Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde antrenmanlarını devam ettirdi. Yeşilmavili ekipte teknik adam Ünal Karaman, antrenman öncesi oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Çalışmalara dinamik ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, sonrasında pas ve kondisyon çalışması yaptı.
Antrenman öncesi Karadeniz takımının kaptanı Abdullah Durak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Durak, enerji olarak çok iyi durumda olduklarını, bu hafta Alanyaspor maçını kazanmak ve yeniden yükselmek istediklerini belirtti.
Durak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Tek hedefimiz galibiyet. Üç puan alıp yukarılara tırmanmak istiyoruz. Hoca değişikliği bazen takımlara olumlu bazen de olumsuz yansır ama bizim takıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü enerji olarak iyi durumdayız. İyi olmak zorundayız. İnşallah çıkıp üç puanı alacağız”
Yeni Teknik Direktör Ünal Karaman ile beraber oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Abdullah Durak, “Ünal hocamızı şahsen tanımasak da uzaktan gördüğümüz kadarıyla sevdiğimiz, beğendiğimiz bir hoca. Onunla olduğumuz için mutluyuz. En önemlisi inanç olacak. Birbirimize saygımız, disiplinimiz olacak. Bence teknik ve taktikten önce inanç çok önemli. Bu inançla yukarılara tırmanacağız” dedi.
Ünal Karaman, Aminu Umar ile antrenman öncesi özel görüştü. Mohamed Abarhoun ise sağlık probleminden dolayı antrenmana katılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor'da Karaman ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Karaman ilk antrenmanına çıktı
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı Teknik Direktör Ünal Karaman ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçının ...
(Görüntülü) Rize'de kayıp 2 çocuk annesi, 5 gündür aranıyor 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rize'de kayıp 2 çocuk annesi, 5 gündür ...
Rize'de kayıp 2 çocuk annesi, 5 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Rize'de kayıp 2 çocuk annesi, 5 gündür aranıyor
Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı
Ünal Karaman, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bütün ve bir olabilirsek aşamayacağımız hiçbir engel yok" Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Bu ekiple çok iyi yerlerde olacağız"
YEREL HABERLER Ünal Karaman, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme ...
Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan: "Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız"
YEREL HABERLER Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan: ...
(Görüntülü) Rize'de, Mehmetçik'e destek yürüyüşü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rize'de, Mehmetçik'e destek yürüyüşü
Rize'de, Mehmetçik'e destek yürüyüşü
YEREL HABERLER Rize'de, Mehmetçik'e destek yürüyüşü
YÖK’ten RTEÜ’nün ön lisans programına onay
YEREL HABERLER YÖK’ten RTEÜ’nün ön lisans programına onay
Rize'nin Rus İşgalinden Kurtuluşu'nun 102. Yıldönümü etkinlikleri
YEREL HABERLER Rize'nin Rus İşgalinden Kurtuluşu'nun 102. Yıldönümü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X