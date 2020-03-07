Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 25. haftasında yarın oynayacağı Aytemiz Alanyapsor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Karadeniz ekibi Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 25. haftada evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma ısınma hareketleriyle başlayarak, taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Yeşilmavili takım yarın oynanacak olan maçın saatini beklemeye başladı.
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