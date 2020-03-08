Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçını aracından takip etti Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu’nda aracıyla seyir halindeyken maçı takip etmeyi ihmal etmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu’nda aracıyla seyir halindeyken, Çaykur RizesporAlanyaspor maçının son anlarını takip etti.

Bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu’nda aracıyla ilk sürüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, berberinde araçta bulunanlara Çaykur Rizespor Alanyaspor maçının detaylarını sordu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Altun görüntüleri, “Cumhurbaşkanımız RizesporAlanyaspor maçının son anlarını takip etmeyi de ihmal etmedi” ifadeleriyle paylaştı.

Görüntüde Erdoğan’ın, “Kimin maçı” sorusuna araçtakiler, “Rize’nin maçı var efendim” cevabı verildi. Araçtakiler Erdoğan’a, maçın skorunun 11 olduğunu ve uzatma dakikalarının oynandığını ifade etti, Erdoğan ise “Yok ya” tepkisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüntüleri sosyal medyada çok tıklananlar arasında yer alıyor.

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