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ANALİG Yüzme Grup Birinciliği sona erdi

İHA

Rize'nin ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi.

ANALİG Yüzme Grup Birinciliği sona erdi

Rize’nin ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 20192020 yılı faaliyet programında yer alan, grup birinci müsabakaları 12 il karma takımından 200 sporcunun katılımıyla Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırarak müsabakaların daha fazla çoğalması, yerel faaliyetler sonucu üst gruplara katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemini oluşturarak çocukların kişiliklerini sporun eğitici fonksiyonunu kullanarak duygusal ve sosyal yönden yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile hayata giren Anadolu Yıldızlar Ligi, Rize’nin ev sahipliğinde düzenlenen grup birinciliği müsabakaları 0708 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarla sona erdi.
Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Cafer Küçükmustafa, "Mücadele eden ve başarı gösteren bütün sporcu ve antrenörleri tebrik ediyorum" dedi. Müsabakalar sonunda dereceye giren il karma takımlarına ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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