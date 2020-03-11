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Rize Valisi Çeber'den Ünal Karaman’a hayırlı olsun ziyareti

İHA

Rize Valisi Kemal Çeber, Çaykur Rizespor Teknik Direktörlük görevine getirilen Ünal Karaman'ı ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Rize Valisi Çeber'den Ünal Karaman’a hayırlı olsun ziyareti

Rize Valisi Kemal Çeber, Çaykur Rizespor Teknik Direktörlük görevine getirilen Ünal Karaman’ı ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.
Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette Vali Kemal Çeber, Çaykur Rizespor’un Rize’nin önemli simgelerinden biri olduğu vurgusunu yaparak kulübe ve Ünal Karaman’a başarılar diledi. Teknik adam Karaman ve Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Karavin gerçekleştirilmiş olan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Çeber’e teşekkür ettiler.
Öte yandan Karaman’ı gün içerisinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Dedebağı da ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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