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Uzmanı, boya katkılı çayı anlama yöntemini açıkladı

DHA

Uzmanı, boya katkılı çayı anlama yöntemini açıkladı


Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE (DHA)TARIM ve Orman Bakanlığı'nın tespitlerine göre bazı firmaların çaya dem vermesi için boya maddesi kattığının belirlenmesi çay tiryakilerini endişelendirdi. Boyalı çayın kolayca anlaşılacağı yöntemi açıklayan Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Aytül Turan, "Soğuk suyun üzerine bir tutam kuru çay koyun, ilk dakikalarda renk çözünürlüğü oluyorsa bu katkı maddesi olduğunu gösterir" dedi.
Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Aytül Turan, daha hızlı renk ve dem vermesi amacıyla bazı firmaların çaylara katkı maddeleri katıldığının bakanlık tarafından açıklandığını belirterek, hileli yöntemle az miktarda kuru çay kullanan işletmelerin daha fazla kar elde etmeye amaçladıklarını söyledi. Boyalı bir çayın nasıl anlaşılacağını anlatan Turan, "Boya maddeli çayda renk bulanıktır, likör olarak berraklığı çok sağlanamayacaktır. Soğudukça da daha bulanık hale gelecektir. Çok iyi bir çay tiryakileri kokusundan ve aromasından katkı maddesini anlayabilirler. Çayın içerisinde boya maddesi olup olmadığını anlamak için bir bardak soğuk su içerisine bir tutam kuru çay konulur. İlk dakikalarda renk çözünürlüğü oluyorsa katkı malzemesi olduğunu gösteriyor. Çünkü Türk siyah çayı özellikle dem salınımına 95 santigrat derece üzerindeki sıcak suda başlar ve 15-20 dakikada çözülerek tam istediğimiz renge ulaşır. İlk etapta kuru çay görüntüsünden içerisinde boya maddesi olup olmadığını anlamak çok zor, hatta imkansıza yakın diyebiliriz. Bunu sadece soğuk su denemesiyle ve ya demleyerek tadıyla, rengiyle anlayabiliriz. Son zamlardan sonra bütün çayların fiyatı yükseldi. Piyasada fiyatı çok düşük bir çay olacaksa bunda muhakkak bir şey vardır, dikkat edelim" diye konuştu.
EN İYİ ÇAY DEMLEME TÜYOLARI
İyi bir çayın nasıl demleneceğini anlatan Turan "Porselen ya da bakır demlik, kaliteli su ve kalitesinden emin olduğumuz siyah çay leziz bir çaya ulaşmamız için gereken malzemelerdir. Çayın renk vermesi 95 santigrat derecede başladığı için suyumuzun sıcaklığı bu derece olmalıdır. Üst demliğe önce sıcak suyumuzu koyuyoruz, sonra 4 bardak suya 1 bardak çay ölçüsü ile çayımızı ilave ediyoruz. Hiç hareket ettirmeden 20 dakika demlenmesini bekliyoruz. Bu esnada çayın acılaşmaması için alt suyunun da çok kaynamaması gerekiyor." dedi.
`ÇAY KEYFİMİZİ BOZMASINLAR´
Gün içerisinde sıklıkla çay tükettiğini belirten Aslı Açıcı Bekiroğlu ise "Sabah, öğle, akşam gün içerisinde her zaman tercih ettiğimiz bir içecek çay. Çayın görüntüsünde berraklık çok önemli ama tadı daha önemli benim için. İstanbul'dan Rize'ye yeni geldim ve çay içtiğimi yeni anlıyorum. Lezzet olarak birbirinden farklı iki çay kültürünün içerisinde bulundum. Gerçek lezzetteki bu çayı içerken anlıyorum ki katkı maddeli çaylar tüketmişiz, lütfen çayımıza dokunmasınlar" dedi.
Berrak Koçel ise "Fırsat buldukça sessiz ortamlara giderek kitap ve çay keyfi yaşıyorum. Çay artık bizim milli içeceğimiz. Taze demlenmiş, berrak görünümlü şekersiz bir çaya asla hayır demiyorum. Çaya bazı katkı maddelerinin katıldığını duyuyoruz çok üzülüyoruz" diye konuştu.
Kadir Kopuz da "Çok iyi bir tiryakiyim, çay içmeden asla uyuyamam. Akşam eve gidince bir demlik çayı bitirir ondan sonra uyurum. Katkısız, temiz, saf, organik bir çayımız var, bu çay içmekten büyük keyif alıyorum. O kadar tiryaki oldum ki çay içerken kaç dakika önce demlendiğini bile anlayabiliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE
2020-03-12 08:44:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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