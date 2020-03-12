Rize'de otobüs terminalinde tatil yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rize'de otobüs terminalinde tatil yoğunluğu

DHA

Rize'de otobüs terminalinde tatil yoğunluğu


Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Rize'de üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otobüs terminaline akın etti. Aşırı kalabalık nedeniyle yazıhanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. 
Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, tatil kararının ardından memleketlerine gitmek için otobüs terminaline akın etti. Otobüs yazıhaneleri önünde kuyruklar oluşturan öğrenciler, bilet almak için uzun süre bekledi. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları da ek seferler koyarak, talepleri karşılaşamaya çalıştı.  
Memleketine giden Müslüm Ateş, "Gaziantep´e gideceğim. Pazartesi gününe bilet var. Burada büyük bir yoğunluk oluştu, herkes memleketine gitmek istiyor. 2-3 saattir bekliyoruz, otobüste yer var mı bilmiyorum? Sıramı bekleyip gişeye ulaşıp sorup öğreneceğim" dedi. Yurtta arkadaşlarla otururken tatil kararını öğrendiğini belirten Murat Demirkıran da, "Hemen Otogara geldik. Evimize ailemizin yanına gideceğiz" diye konuştu. Selin Demir ise "Tatil kararını sosyal medyadan öğrendim. Hemen bilet almaya geldim ancak çok yoğunluk var. Şanlıurfa´ya gideceğim. İnşallah bilet bulup gidebilirim" ifadelerini kullandı.
Otobüs firması sahibi Emin Sarımehmet, kararın alınması ile beraber yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Bir anda bin öğrenci geldi. Ek seferler koyduk, öğrenciler biraz beklemek zorunda kalıyor ancak muhakkak memleketlerine göndereceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE
2020-03-12 22:55:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de öğrenciler otobüs firmalarına akın etti
YEREL HABERLER Rize'de öğrenciler otobüs firmalarına akın etti
Ayder'de dönüşüm altyapı ve yol çalışmaları ile başladı Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında altyapı, yol ve otopark yapımı için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Ayder'de dönüşüm altyapı ve yol çalışmaları ile ...
(Görüntülü) RİZE Uzmanı, boya katkılı çayı anlama yöntemini açıkladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) RİZE Uzmanı, boya katkılı çayı anlama ...
Uzmanı, boya katkılı çayı anlama yöntemini açıkladı
YEREL HABERLER Uzmanı, boya katkılı çayı anlama yöntemini açıkladı
Rize Valisi Çeber'den Ünal Karaman’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Rize Valisi Çeber'den Ünal Karaman’a hayırlı olsun ...
Ünal Karaman: "Oynayacağımız bütün müsabakaları final niteliğinde görüyoruz" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Rize, çok daha iyisini ve güzelini hak eden bir camia" Burak Albayrak: "Ankaragücü ve Göztepe maçlarını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Ünal Karaman: "Oynayacağımız bütün müsabakaları final ...
DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize’de gıyabi cenaze namazı kılınacak
YEREL HABERLER DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize’de gıyabi ...
Karadenizliler: Muavinsiz otobüs mü olur
YEREL HABERLER Karadenizliler: Muavinsiz otobüs mü olur
Rizeli yine yaptı yapacağını... Havada yan duran vosvosları görenler gözlerine inanamıyor Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu
YEREL HABERLER Rizeli yine yaptı yapacağını... Havada yan duran ...
(Görüntülü) Rize'nin 'Pisa kuleleri'ne demir direkli önlem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rize'nin 'Pisa kuleleri'ne demir direkli ...
Şevket Kazan 2012 yılında ölümü böyle anlatmıştı
YEREL HABERLER Şevket Kazan 2012 yılında ölümü böyle anlatmıştı
Rize'nin 'Pisa kuleleri'ne demir direkli önlem
YEREL HABERLER Rize'nin 'Pisa kuleleri'ne demir direkli önlem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X