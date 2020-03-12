Rize'de otobüs terminalinde tatil yoğunluğu



Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Rize'de üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otobüs terminaline akın etti. Aşırı kalabalık nedeniyle yazıhanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, tatil kararının ardından memleketlerine gitmek için otobüs terminaline akın etti. Otobüs yazıhaneleri önünde kuyruklar oluşturan öğrenciler, bilet almak için uzun süre bekledi. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları da ek seferler koyarak, talepleri karşılaşamaya çalıştı.

Memleketine giden Müslüm Ateş, "Gaziantep´e gideceğim. Pazartesi gününe bilet var. Burada büyük bir yoğunluk oluştu, herkes memleketine gitmek istiyor. 2-3 saattir bekliyoruz, otobüste yer var mı bilmiyorum? Sıramı bekleyip gişeye ulaşıp sorup öğreneceğim" dedi. Yurtta arkadaşlarla otururken tatil kararını öğrendiğini belirten Murat Demirkıran da, "Hemen Otogara geldik. Evimize ailemizin yanına gideceğiz" diye konuştu. Selin Demir ise "Tatil kararını sosyal medyadan öğrendim. Hemen bilet almaya geldim ancak çok yoğunluk var. Şanlıurfa´ya gideceğim. İnşallah bilet bulup gidebilirim" ifadelerini kullandı.

Otobüs firması sahibi Emin Sarımehmet, kararın alınması ile beraber yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Bir anda bin öğrenci geldi. Ek seferler koyduk, öğrenciler biraz beklemek zorunda kalıyor ancak muhakkak memleketlerine göndereceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE

2020-03-12 22:55:32



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