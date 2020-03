Rizelilerden koronavirüse karşı 'çay kolonyası' önerisi

Mehmet Can PEÇE, Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)TÜRKİYE'de görülen 'koronavirüs' vakası sonrası dezenfektan amacıyla satışları artan kolonya için Rizeliler, çay katkılı türünün etkili olduğunu iddia etti.

Çay üretiminin büyük çoğunluğunun yapıldığı Rize'de, koronavirüs vakası sonrası çay katkılı kolonyanın satışları arttı. Rizeliler, en etkili kolonyanın çay katkılı üretim olduğunu iddia etti. Çay kolonyasından başka tür kullanmadıklarını anlatan vatandaşlar, her hastalığa şifa olduğuna inanıyor.

Hediyelik eşya ve kolonya satışı yapan Çayhan Sinanoğlu, "Rize´de tek tercihimiz çay kolonyasıdır. Herkes çay kolonyasını tercih ediyor. Çay kolonyası ile virüslerden arınıyoruz. Günde 3, 4 kez kullanıyorum" dedi. Çay kolonyasını satın alan Gültekin Cihan da "Çay kolonyası, yörenin insanı olduğum için bana daha sağlıklı geliyor. Çay bizim ekmek teknemiz olduğu için çay kolonyasını tercih edeceğiz. Hem çay kolonyası bizi virüslerden de koruyor. Bir bardak çay ayrı bir şifa kaynağı, çay içerek içimi temizliyor, kolonyası ile vücudumu temizliyorum. Virüslerden korunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kadem Kaplan ise, "Bence çay kolonyası bir numara. Çayın memleketinde çay kolonyası kullanılır. Ben dezenfektan olarak çay kolonyasını tercih ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu. Dezenfektan için çay kolonyasından başka ürün tanımadığını anlatan Hasan Sancaktutanoğlu "Ben çay üreticisiyim. Kolonyada çay kolonyasını tercih ediyorum. Başkaları istediğini tercih edebilir. Ben çay içerim ve çay kolonyasını kullanırım. Çay kolonyası ile virüs temizlenir. Çay her derde devadır" derken, Mehmet Demirci Türkiye´de çay kolonyası bir numaradır. Çayın memleketinde hem çay içecek hem kolonyasını kullanacaksın. Hem yeşil çay hem siyah çay, hem de kolonyasını kullandığında vücudunda virüs diye bir şey kalmaz´´ diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ

