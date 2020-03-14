Aminu Umar ameliyat edildi

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Çaykur Rizesporlu futbolcu Aminu Umar, ön çapraz bağlarından ameliyat edildi.

Sakatlığı dolayısıyla Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yağılan Umar'ın ameliyatının başarılı geçtiği fakat 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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