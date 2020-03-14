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Çaykur Rizesporlu Umar, sezonu kapattı

DHA

Çaykur Rizesporlu Umar, sezonu kapattı


Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Aminu Umar, 6 ay sahalardan uzak kalacak. 
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Trabzonspor maçında ön çapraz bağları kopan Umar Aminu, ameliyat oldu. Başarılı geçen bir operasyonun ardından oyuncunun 6 ay sonra yeniden sahalara dönebileceği açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-03-14 19:40:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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