ÇAYKUR’un Rize ve Giresun fabrikalarında çalışacak 617 kişi kura ile belli oldu Kura çekimine Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirci alınmadı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR) Rize ve Giresun’da çalışacak 37 engelli ve 17 eski hükümlü olmak üzere 617 kişinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekildi.

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun Çay fabrikalarında işe girecek toplamda 617 işçinin belirlenme süreci bugün Rize’deki fabrikalarda çalışacak 617 kişi için 2. Noter Mahmut Kocaman tarafından gerçekleşen kura çekimleri ile başladı. Yenişehir Kapalı Spor Salonu'ndaki kura çekimine ülke genelinde alınan Koronavirüs (Kovid19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmadı. Rize’de gerçekleşen kuran çekimlerini 18 Mart Çarşamba günü Trabzon ve 19 Mart Perşembe günü Artvin’de gerçekleşecek kura çekimleri izleyecek. ÇAYKUR’da çalışacak toplamda 830 kişi bu kura çekimleri sonrasında belirlenmiş olacak.

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