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ASKON Rize Şubesi'nden Karaborsaya açık savaş

İHA

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, Korona virüs nedeniyle karaborsacıların artmasına tepki göstererek, karaborsacılar ile tüm üyelerle birlikte mücadele edeceklerini dile getirdi.

ASKON Rize Şubesi'nden Karaborsaya açık savaş

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, Korona virüs nedeniyle karaborsacıların artmasına tepki göstererek, karaborsacılar ile tüm üyelerle birlikte mücadele edeceklerini dile getirdi.
ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun açıklamasında krizi fırsata çevirmeye çalışanlarla mücadele edeceklerini dile getirerek “Ülkemizde koronavirüs sebebi ile ciddi bir telaş vardır. Bu telaş koronavirüs tehlikesi yaşayan diğer ülkelere bakıldıkça gerçekçi görünsede, devletinizin ve hükümetimizin aldığı tedbirlerle bu zamana kadar çok güzel bir şekilde gelinmiştir. Biz ASKON ailesi olarak bu salgından dolayı doğan bazı haksız kazanç ve karaborsacılarla mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Rize ilimizde ASKON üyesi tüm iş yerleri bu karaborsacılık ve haksız kazançla mücadele edecektir. Biz ASKON ailesi olarak üye iş yerlerimize verdiğimiz talimatla hemşehrilerimizin, elimizde olan ürünlerimize kolay ulaşabilmeleri için gerekli tüm uyarıları yaptık. Hemşehrilerimizin ulaşamadığı bir ürün yada bulamadıkları bir ürün var ise ASKON şubemize müracaat edebilirler. Genel sekreterliğimiz bu ürünlerin temini konusunda kendilerine yol gösterecektir. Biz Rize ASKON ailesi olarak bu zor süreçte devletinizin ve milletinizin yanındayız” dedi.
Alınan tedbirlerin ve bu tedbirlere uymanın virüsten daha etkili olduğunu sölerine ekleyen Karakoyun “Hiç bir ASKON üyesi işyeri bu zor süreçte bu düşünce haricinde hareket etmeyecektir. Şunu unutmayalım aldığımız tedbirler bu virüsten daha etkilidir. Biz ASKON ailesi olarak böyle zor bir süreçte para kazanmanın ve gelir sağlamanın peşinde olamayız. Buradan tüm STK’lara çağrımızdır. Herkes üye işyerlerini bu duyarlılıkla hareket etmeye çağırmalıdır ve kontrol etmelidir. Bu ülke hepimizin ve biz bu ülke var oldukça var olacağız. Rabbim milletimizin ve devletimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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