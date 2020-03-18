Taraftarlar takımlarını inşaat halindeki binalardan destekledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Taraftarlar takımlarını inşaat halindeki binalardan destekledi

DHA

Taraftarlar takımlarını inşaat halindeki binalardan destekledi


Mehmet Can PEÇE Arzu ERBAŞ / PAZAR (Rize) (DHA) TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Pazarspor'da taraftarlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirilen stadyumlarda seyirci yasağı üzerine takımlarının maçını inşaatlardan izledi.
TFF 3'üncü Lig'de 22'nci haftanın erteleme maçında Pazarspor evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u ağırladı. Koronavirüs nedeniyle stadyumlarda seyirci yasağı getirilmesi üzerine Pazarsporlu taraftarlar stadyuma giremeyince ilginç bir çözüm yolu buldu. Taraftarlar stadyumu gören bir apartman inşaatının 7'nci katına çıkarak takımlarına destek verdi.
Pazarsporlu taraftar Ersen Yenilmez, ''Takımımızı yalnız bırakmadık. Bu inşaata geldik. Normalde 10 bine yakın taraftarımız var ama bu virüs yüzünden kimse gelmedi. Gelenler de 30 kişi civarında'' diye konuştu. Tamer Yeniş de ''Virüs tüm dünyayı etkiledi. Hiçbir yerde maçlar izlenmiyor. Biz de bu karar sonunda buraya geldik. Bu daire benim, dairem stadyumu tam karşıdan görüyor. Biz de buradan takımımıza destek vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Binadan taraftar detayı 
Taraftarlardan detay
Taraftarlarla röportaj
DHA muhabirinin anonsuDHA-Spor Türkiye-Rize / Pazar Mehmet Can PEÇE Arzu ERBAŞ
2020-03-18 16:21:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Taraftarlar takımlarını inşaat halindeki binalardan destekledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Taraftarlar takımlarını inşaat halindeki ...
(Görüntülü) Rizeli şair 'koronavirüs' türküsü besteledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rizeli şair 'koronavirüs' türküsü ...
Rize'de Korana virüs tedbirleri kapsamında çay işgücü toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Rize'de Korana virüs tedbirleri kapsamında çay işgücü ...
İptal olan gösterisini evinin banyosunda sergiledi
YEREL HABERLER İptal olan gösterisini evinin banyosunda sergiledi
Rizeli şair 'koronavirüs' türküsü besteledi
YEREL HABERLER Rizeli şair 'koronavirüs' türküsü besteledi
ASKON Rize Şubesi'nden Karaborsaya açık savaş
YEREL HABERLER ASKON Rize Şubesi'nden Karaborsaya açık savaş
Düğün ve nişanlara Korana virüs ertelemesi Ülke genelinde Korona virüs tedbirleri amaçlı birçok toplu alanın geçici olarak kapatılması Rize’de de düğün, nişan gibi etkinliklerin ertelenmesine ve iptal edilmesine sebep oldu
YEREL HABERLER Düğün ve nişanlara Korana virüs ertelemesi Ülke ...
Rizeli çoban bu kez Korona virüse türkü yazdı
YEREL HABERLER Rizeli çoban bu kez Korona virüse türkü yazdı
(Görüntülü) Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boş
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boş
İlçe merkezini kaplıca suyu ile dezenfekte ettiler Rize’nin Çamlıhemşin ilçe merkezinde caddeler Korona virüs tedbirleri kapsamında kaplıca suyu ile yıkandı
YEREL HABERLER İlçe merkezini kaplıca suyu ile dezenfekte ...
Rize'de iş yerleri kapalı, sokaklar boş
YEREL HABERLER Rize'de iş yerleri kapalı, sokaklar boş
Rize'de umreden dönenlerin testleri 'negatif' çıktı
YEREL HABERLER Rize'de umreden dönenlerin testleri 'negatif' çıktı
Nesli tükenen 61 kuşu avladı, 47 bin lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Nesli tükenen 61 kuşu avladı, 47 bin lira ceza ...
(Görüntülü) Mevsimlik işçi kura çekiminde koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mevsimlik işçi kura çekiminde koronavirüs ...
Mevsimlik işçi kura çekiminde koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Mevsimlik işçi kura çekiminde koronavirüs önlemi
ÇAYKUR’un Rize ve Giresun fabrikalarında çalışacak 617 kişi kura ile belli oldu Kura çekimine Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirci alınmadı
YEREL HABERLER ÇAYKUR’un Rize ve Giresun fabrikalarında çalışacak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X