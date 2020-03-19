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Korona virüs salgını Anzer Poleni'ne ilgiyi arttırdı Anzer Poleni'nin 6 gramındaki vitaminler 1 kasa elmaya eşit

İHA

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 23003000 rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer Balı'nın yanı sıra Anzer Poleni Korona virüs vakalarının artması ile ilgi görmeye başladı.

Korona virüs salgını Anzer Poleni'ne ilgiyi arttırdı Anzer Poleni'nin 6 gramındaki vitaminler 1 kasa elmaya eşit

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 23003000 rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer Balı'nın yanı sıra Anzer Poleni Korona virüs vakalarının artması ile ilgi görmeye başladı.
Korona virüs vakaları nedeniyle Anzer Poleni satışlarının arttığını, taleplere karşılık vermeye çalıştıklarını dile getiren S.S. Anzer Ballı Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz “Ülkemizde Korona virüsün çıkmasıyla beraber Anzer Balı ve Poleni’ne ilgi olmaya başladı. Tabi insanların doğal ve organik ürünlere yönelmesi, bizlerin de pazarladığı balların ve polenlerin organik ve doğal olması nedeniyle Anzer Balı ve Poleni’ne son günlerde yoğun bir ilgi oluyor. Satışlarımız baya bir arttı” dedi.
Anzer’de polen üretimi fazla olmadığı için ellerindeki stokların sınırlı olduğunu ve bu nedenle tüketicilere belli oranlarda polen gönderebildiklerini dile getiren Deniz “Biz yaylamızda fazla bir miktarda Anzer Poleni üretemiyoruz. O nedenle elimizdeki stoklarımız da kısıtlı. Elimizden geldiğince şuanda talepte bulunan müşterilerimize gramajını fazla tutmamak şartıyla göndereceğiz. Arı ürünlerinin en değerlilerinden bir tanesi de polendir. Polenin 6 gramı içindeki vitaminler bakımından 1 kasa elmayla eş değerdir. İnsanların bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmek için poleni tüketmeyi tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
Hava şartları yıllık bal üretiminde belirleyici olurken, Kafkas ırkı arıların ürettiği ballara ayıların zarar vermemesi için kovanlarını kafeslere yerleştirerek kilitleyen arıcılar, hava şartları ve çiçek açma çokluğuna göre Mayıs veya Haziran ayında kovanlardan polen almaya başlıyor. Üreticilerin aldıkları polenleri kooperatif aracılığıyla tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderilerek Anzer faunasına uygunluğu tespit ediliyor. Tahlilden geçen polenler ise kooperatifte heyet huzurunda mühürlenerek 100, 200 ve 400 gramlık kavanozlar halinde satışa sunuluyor. Kilogram fiyatı bin 200 TL olan polenlerin 100 gramı 130 lira, 200 gramı 250 lira ve 400 gramı 500 liradan satılıyor.

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