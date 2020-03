Koronavirüse karşı termal suyla ile sokakları yıkıyorlar

Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA) RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye koronavirüs tedbirleri kapsamında yer altından 55 derece olarak çıkan ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen termal kaplıca suyu ile cadde ve sokakları yıkayarak temizliyor.

Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası'nda yer altından 55 derece çıkan ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen termal kaplıca suyu ile dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Çamlıhemşin Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında termal su kaynağından itfaiye araçlarına yüklenen sıcak suyu ilçe merkezine taşıdı. Belediye görevlileri sıcak su ile cadde, sokak ve kaldırımları yıkamaya başladı.

'KİMYASAL MADDE YERİNE KAPLICA SUYUMUZU KULLANIYORUZ'

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, yayladan çıkan şifalı termal suyun en büyük özelliğinin içilebilir ve dezenfektan olduğunu belirterek, "Böyle önemli bir kaplıca suyumuz var. Biz de çamaşır suları ile kimyasal dezenfektanlarla cadde ve sokakları temizleyeceğimize hazır dezenfektan özelliği olan suyumuzu kullanalım istedik. Caddeleri, sokakları, kaldırımları, dükkan camlarını yıkayarak hem temizliyoruz hem de mikroplardan arındırıyoruz. Öncelik kalabalığın yoğun olduğu yerlerden başlamak suretiyle tüm sokaklarını 55 derecedeki sıcak suyla yıkıyoruz. Koronavirüs ile beraber daha etkili yöntemler ararken termal suyu kullanma fikri aklımıza geldi. Bundan sonra sokaklarımızı kaplıca suyu ile yıkamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çamlıhemşinli Ahmet Sayın da termal suyla caddelerin yıkanmasının hijyen açısından önemli olduğunu belirterek "Belediye iki gündür sokakları sıcak termal su ile yıkıyor. Koronavirüsünün bulaşmaması temizlenmesi için çok iyi bir çözüm bulmuşlar" dedi. Mustafa Durmuş ise "Belediye her yeri kaplıca suyu ile yıkadı. Etkisinin ne olduğunu bilmiyoruz ama inşallah virüslerden temizlenmiştir" ifadesini kullandı.

PROF. DR. BEKTAŞ: YARARLIDIR

Cadde ve sokakların termal suyla dezenfekte edilme çalışmasını değerlendiren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yürütülen çalışmaların gayet doğal olduğunu söyledi. Bektaş, "Termal suların iki özelliği var. Birincisi sıcaklık; bizim Ayder'deki kaplıcalardaki sıcaklık 50-55 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu sıcaklık dezenfeksiyon yönünden olumlu bir niteliktir. Öte yandan da bu suların içinde bulundan 'dezenfekte' dediğimiz sülfat ve oksitlerin bulunmasıdır. Bunların başında demir ve bakır sülfat gelir ve oksitlerde 'demir permanganat' dediğimiz elementlerdir ki, bunlar dezenfekten özellikleri olan elementlerdir. Kaplıca suyuyla temizlik, bu saydığımız elementleri bakımından gayet doğal ve verimli bir çalışmadır. Yararlıdır, zararı yoktur. Turistik de olan bir ilçenin bu şekilde temizlenmesi gayet doğaldır. Çamlıhemşin Belediye yetkililerinin gayet güzel düşündüğü bir çalışma olarak değerlendiriyorum" dedi.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE

2020-03-19 17:03:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.