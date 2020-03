Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar evsiz kaldı

Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA) RİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan ve önlem amacıyla dün gece tahliye edilen 11 katlı binada yaşayanlar geceyi yakınlarının yanında, otel ve tahsis edilen yurtlarda geçirdi. Sabah bina önüne gelenler, bekleyişini sürdürüyor.

Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'ndeki 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında dün akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı teknik incelemede bina taşıyıcı kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Ekipler can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verdi. Binada oturanlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanlarına yerleşti. Binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.

SABAH BİNA ÖNÜNE GELDİLER

Binada yaşayanlar geceyi yakınlarının yanında, otel ve tahsis edilen yurtlarda geçirdi. Sabah bina önüne gelenler, bekleyişini sürdürüyor. Binaya girişlerine izin verilmeyenler, bir çözüm yolu arıyor. Bu arada binada daha önce de yaptırılan deprem performans analizinde binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.

'GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR'

Bina sakinlerinden Cesim Amedi, tahliye kararının geç alınmış bir karar olduğunu söyleyerek `´28 yıldır burada oturuyorum. Mağdur olduk , ne yapacağımızı şaşırdık ve sokakta kaldık. Gece boşalttık evi, ceketimizi aldık çıktık. Çöküntü varmış altta, kolonlar patlamış. Çoluk çocuk mecbur kaldık gece yarısı çıktık dışarı, gece otelde kaldık. Daha önce de bakmışlardı, binanın durumuna yüzde 60 sıkıntılı demişlerdi. Bu geç kalmış bir durum. Koronavirüs salgını nedeniyle her taraf sıkıntılı, sokağa çıkmak bile bizim için sıkıntılı bir durum. Şu an kalacak bir yerimiz yok, 6 nüfusla dışarda kaldık" dedi.

Günaydın Memişoğlu da "Dün akşam saatlerinde bir çatlama oldu, ses duyuldu. Rize Belediyesi´ne haber verildi. Belediye ekipleri geldi ve binanın tahliyesini sağladılar. Gece de gelip mühürlediler. Vali bey kriz masası oluşturdu. Ev bulamayan vatandaşlar öğretmenevine yerleştirildi, yurt açıldı, oraya yerleştirildi´´ diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2020-03-22 13:20:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.