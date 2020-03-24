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Kenevir ipliğiyle dokunan kumaştan maske üretimi

DHA

Kenevir ipliğiyle dokunan kumaştan maske üretimi


Arzu ERBAŞ/İYİDERE (Rize), (DHA) RİZE'nin İyidere ilçesinde, kenevir ipliğinden elde edilen ve 'Rize bezi' denilen kumaştan maske üretimine başlandı. İlk etapta üretilen 5 bin maske, belediye tarafından ilçe halkına dağıtıldı.
İyidere'de kaymakamlık, belediye ve halk eğitim merkezi tarafından yürütülen 'İyidere Üretiyor Projesi' kapsamında, halkın koronavirüsten korunmasını sağlamak amacıyla maske üretimine başlandı. Kenevir ipliğinden elde edilen ve 'Rize bezi' adı verilen kumaştan dikilen maskeler, ilk etapta 5 bin adet olarak halka ücretsiz dağıtıldı.
Belediye Başkanı Saffet Mete, 'İyidere Üretiyor Projesi' kapsamında, koronavirüs nedeniyle piyasada talebin arttığı maskenin üretimine geçtiklerini söyledi. Mete, "Kenevirden elde edilen ipliklerden dokunan 'Rize bezi'nden maske üretmeye başladık. Bezimizin antibakteriyel özelliği de var. Bu maskeler evlerdeki tezgahlarda üretiliyor. İlk etapta 5 bin adet maske ürettik. İlçemizde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtacağız. Gelen talepleri de karşılamaya çalışacağız. Herkesin bir maskesi olacak. Ülke olarak el ele vererek bu vakadan kurtaracağız" dedi.FOTIOĞRAFLIDHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2020-03-24 13:05:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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