Karantina kurallarına uymayan 2 kişiye ceza

Rize’nin Çayeli ilçesinde Korona virüse karşı ev karantinasında olması gereken ancak yapılan kontrollerde evde bulunmayan 2 kişiye cezai işlem uygulandı ve haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

Yurt dışından Rize’nin Çayeli ilçesine gelen 14 kişinin evinde karantina kontrolü uygulaması yapıldı. Yeni tip koronavirüsle (Covid19) mücadelede alınan önlemler kapsamında yurt dışından geldikleri günden sonra 14 gün evde kendisini izole etmesi gereken kişilerin evlerine habersiz kontrol yapıldı.

Köy ve mahallelerde yapılan kontrollerde evinde kendisini izole etmesi gereken 2 kişinin evlerinde olmadığı belirlendi. Söz konusu olaydaki iki kişiye cezai işlem uygulandı ve haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

Çayeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada söz konusu ev karantinası ve ilgili bakanlıkların yayımladığı genelgeler kapsamındaki kararların özenle denetleneceği bildirildi.

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