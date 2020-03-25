RTB Başkanı Erdoğandan çay üreticisine Korona virüs uyarısı

– Havaların ısınmasıyla çay bahçelerine girip budama ve gübreleme işlemlerine başlayan Rizeli çay üreticilerini Korona virüse karşı uyaran Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Gübrelemeyi birinci sürgünden sonra yapalım" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de vaka sayısı artmaya başlayan Korona virüs nedeniyle bazı çay üreticileri tarlalarına girmek için virüsün bitmesini beklese de bazı üreticiler tarlarında bakım yapmaya devam ediyor.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan da üreticileri Korona virüse karşı uyararak gübreleme işlemlerini 1. Sürgünden sonraya bırakmalarını istedi. Erdoğan “Bilindiği üzere Covid19 Virüsü dünyada ve ülkemizde yayılım göstermektedir. Virüsün; Sağlık Bakanımız tarafından ülkemizin her tarafına yayıldığı kamuoyuna duyurulmuştur. Bu kapsamda virüsün bölgemizde de görüldüğü/görülebileceği anlamına gelmektedir. Virüsün bölgemizde yayılmaması için devletimizin aldığı önlemlerin yanında, bölgemize özgü önlemleri de almamız gerekmektedir. Devletimizin korunma önlemlerine ilaveten; çay gübrelemesi işi için bu günlerde Rize’ye il dışından müstahsiller gelmektedirler. Bu kişilerin hastalığın yayılmasına sebep olabilecekleri/oldukları aşikardır. Üreticilerimizin bölgemize gelmemesi ve bu işi birinci sürgün sonuna ertelemesinin Covid19 Virüsünün yayılımını bölgemizde en aza indireceği, kendilerini yolculuktan kaynaklı riskten de koruyacağı yetkililer tarafından belirtilmektedir” dedi.

Çay bahçelerinin gübrelenmesinin 1. sürgünden sonra yapılmasının çayın verimi açısından hiçbir zararı olmayacağını ve üreticinin kayıp yaşamayacağını ifade eden Erdoğan “Çay müstahsilleri gübrelemenin geç yapılmasından dolayı endişelenmesin ziraat mühendisleri tarafından yaş çay gübreleme işinin birinci sürgün sonunda yapılmasının çay kalitesinde ve veriminde hiçbir kaybının olmayacağı, bitkinin kış boyunca dinlendiği, gerekli enzimleri topraktan aldığını belirtilmektedirler. Hatta gübrenin ikinci sürgün başlarında verilmesi daha faydalı olacaktır. Bütün Dünyayla birlikte ülkemiz çok zor bir süreçten geçmektedir. Bu hastalığın yayılmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Rizeli hemşerilerimden ricam il dışından gelen üreticilerimizin Koronavirüs önlemleri kapsamında, bir defalık (bu yıl) ilimize gelişlerini sürgün başlangıcına kadar ertelemeleridir” ifadelerini kullandı.

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