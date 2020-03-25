Rize’de ‘Covid-19 Psikososyal Destek Birimi’ kuruldu

Rize İl Sağlık Müdürlüğünce 'Covid19 Psikososyal Destek' birimi kuruldu.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ruh Sağlığı Birimi tarafından vatandaşlara stres, korku, kaygı v.b. durumlara baş etme becerilerini geliştirmek amacıyla psikososyal destek birimi kuruldu.

Kurulan bu birimle mesai saatleri içeresinde 0464 213 0327 numaralı telefon hattından hattını arayan vatandaşlar 2002/2042/2046/2329 dâhili numaralar kullanılarak uzman psikolog ve sosyal çalışmacılardan danışmanlık hizmeti alabilecekler.

Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmeye başlayan Covid19 salgını insanların fiziksel sağlıklarını etkilediği kadar ruhsal sağlıklarını da etkilemektedir” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve bünyesinde hizmet veren sağlık kuruşları tarafından salgının durdurulmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini belirten Tepe, “Pandemi olarak nitelendirilen bu salgınla mücadelede herkese görev düşmektedir. Bu mücadele esnasında sağlık hizmeti sunanlar ve vatandaşlarımızın sosyal ve ruhsal sorunlarının ortaya çıkabileceği öngörüsü oluşmuştur. Bu kapsamda Rize İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Psikososyal Destek Hattı vatandaşlarımızın hizmetine başlamıştır” diye konuştu.

Tepe, hafta içi 08.3017.00 saatleri arasında hizmet verecek olan birimlerde alanında uzman psikolog ve sosyal çalışmacıların oluşan 6 kişilik bir ekibin görevlendirildiğini belirterek ““Virüsten ve salgından etkilenen hasta, hasta yakını veya diğer vatandaşlarımızın bir telefon kadar yakınında olan bu hat ile vatandaşlarımıza psikolojik ilk yardım, psikolojik dayanıklılık, kaygı yönetimi, baş etme becerileri, süreç içerisinde ortaya çıkan psikolojik tepkiler, stresle başa çıkma yolları, izolasyon sürecinde sosyal yaşam, ileri yaştaki yakınlara nasıl yardımcı olunabilir, süreç içerisinde çocuklara yaklaşım nasıl olmalıdır gibi konularda danışmanlık hizmeti alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Tepe, vatandaşlara bu süreçte bireysel danışmanlık hizmeti verecek olan bu hat ile bu hizmetin vatandaşların evine kadar geldiğini belirterek evlerinde kalmaları gerektiğini hatırlattı.

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