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RTEÜ Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nden gübreleme uyarısı

İHA

Havaların ısınmasıyla çay bahçelerine girip budama ve gübreleme işlemlerine başlayan Rizeli çay üreticilerini Korona virüse karşı bir Rize Ticaret Borsası'nın ardından bir uyarı da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nden geldi.

RTEÜ Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nden gübreleme uyarısı

Havaların ısınmasıyla çay bahçelerine girip budama ve gübreleme işlemlerine başlayan Rizeli çay üreticilerini Korona virüse karşı bir Rize Ticaret Borsası’nın ardından bir uyarı da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nden geldi.
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de vaka sayısı artmaya başlayan Korona virüs nedeniyle bazı çay üreticileri tarlalarına girmek için virüsün bitmesini beklese de bazı üreticiler tarlarında bakım yapmaya devam ediyor. RTEÜ Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’de çay üreticilerini Korona virüse karşı gübreleme işlemlerini 1. Sürgünden sonraya bırakmalarını istedi. Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVİD19) salgını dolayısıyla her alanda olduğu gibi tarım alanında da tedbirler almamız gerekmektedir. Bu tedbirler alınmadığı takdirde başta sağlık olmak üzere çok önemli sorunlar yaşayacağımız aşikârdır. Rize İlimiz başta olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgemizin en önemli tarımsal ürünü çaydır. Çay üreticilerimiz her yıl birinci sürgün dönemi öncesi çay bahçelerine gübre uygulaması yapmaktadırlar. Bu uygulamadan sonra ikinci ve üçüncü sürgün dönemi öncesi herhangi bir gübre uygulaması yapılmamaktadır. Aslında birinci sürgün dönemi bitki uzun bir kış dinlenme döneminden çıktığı için ilk sürgünü verimli ve kaliteli olacaktır. Ayrıca kış dönemi oldukça fazla yağan yağışlar nedeni ile toprakta organik madde iyi bir şekilde ayrışacak ve bu ayrışma sonucu toprakta mevcut olan organik azot açığa çıkacaktır. Bu azot birinci sürgün döneminde dinlenmiş olarak kıştan çıkan çay bitkisi için yeterli olabilecektir” denildi.
Çayın gübreye ihtiyaç duyduğu dönemin 2. Sürgün oluğunun altının çizildiği açıklamada “Bu yıl yaşanılan Koronavirüs salgını nedeni ile ve yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı çay bahçelerimize gübre uygulamalarının birinci sürgün dönemi öncesi değil, ikinci sürgün dönemi öncesi yapılmasında herhangi bir sakınca olmayacağı düşünülmektedir. Başta Rize olmak üzere Artvin’den Giresun’a kadar uzun bir sahil şeridinde toplam 31 ilçede yetiştirilen çay bitkisinde, başta değerli üreticilerimiz olmak üzere bölge halkının sağlığının korunması amacı ile birinci sürgün öncesi gübrelemenin yapılmayarak, bu gübrelemenin ikinci sürgün öncesinde yapılması önerilmektedir. Böylece hem gübre uygulaması için evlerinden çıkmak zorunda olan üreticilerimiz evlerinden çıkmayarak Koronavirüs Hastalığı (COVİD19) salgınından korunmuş olunacak, hem de çayın asıl gübreye ihtiyaç duyacağı ikinci sürgün döneminde gübreleme yapılarak ikinci ve üçüncü sürgün dönemlerinde de verim ve kalite arttırılabilecektir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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