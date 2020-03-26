Rize'de başlatılan ‘Varış Kontrol Belgesi’ tüm illerde uygulanacak ‘Varış Kontrol Belgesi’ ile Rize'ye gelenler 14 gün boyunca takip altında tutulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rize'de başlatılan ‘Varış Kontrol Belgesi’ tüm illerde uygulanacak ‘Varış Kontrol Belgesi’ ile Rize'ye gelenler 14 gün boyunca takip altında tutulacak

İHA

Korona virüs ile mücadele kapsamında Rize'ye gelecek her türlü seyahat araçları için 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması başlatıldı.

Rize'de başlatılan ‘Varış Kontrol Belgesi’ tüm illerde uygulanacak ‘Varış Kontrol Belgesi’ ile Rize'ye gelenler 14 gün boyunca takip altında tutulacak

Korona virüs ile mücadele kapsamında Rize'ye gelecek her türlü seyahat araçları için ‘Varış Kontrol Belgesi’ uygulaması başlatıldı.
Rize'de, korona virüsün (Kovid19) bulaşma riskini en aza indirmek için şehirlerarası otobüslerle kente gelecek kişiler için Rize Valiliği tarafından ‘Varış Kontrol Belgesi’ uygulaması başlatıldı.
Rize Valiliği tarafından, Korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlarla Rize’nin ana giriş noktaları Alipaşa, Fındıklı, İkizdere ve İyidere ilçelerinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yolcular sağlık taramasından geçirilmeye, termal kamera ile vücut ısıları taranmaya başlandı.
Türkiye’nin bütün illerinden Rize’ye hareket eden başta otobüs firmaları olmak üzere yolcu taşıyan araçlar kontrol noktalarında durdurularak, sağlık personeli tarafından ateş, öksürük gibi virüs belirtisi yönlerinden gözden geçirilerek, şüpheli görülmeleri durumunda sağlık kuruluşuna sevk ediliyor.
Rize Valiliği tarafından ayrıca Korona virüsün yayılmasını önlemek için alınan radikal önlemlerden biri de ‘Varış Kontrol Belgesi’ uygulaması oldu. Uygulama kapsamında Rize'ye gelen otobüslerin ilk kalkış yaptıkları noktalar ve güzergah boyunca alacakları yolcular için Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek, İl Hıfzısıhha Kurulunun kararıyla onaylanmış bir varış kontrol belgesi hazırlanacak. Belgede yolcunun adı, soyadı, iletişim telefonu, ve Rize ilinde geldiği açık adres yer alacak. Muavin tarafından bizzat ve tek elden doldurulacak belge, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına iletilecek. Otobüs firma temsilcileriyle kurulan koordinasyon neticesinde kontrol noktalarında güvenlik birimlerinde toplanan bilgiler ilgili muhtarlıklara iletilmek üzere kaymakamlıklarla paylaşılacak ve il dışından Rize'ye gelenlerin en az 14 gün evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak ve takipleri ise ilgili kurumlarca yapılacak. Ayrıca her bir vatandaş evde izlem ve gözlem formu ile taahhütleri alınarak takip de edilecek.
Tedbirlerin uygulanması için yol kontrol noktalarında gerekli düzenlemelerin yapılarak, özellikle Rize iline dışarıdan gelen toplu seyahat firmalarının otobüsleri, minibüsler ve yol kontrol noktasındaki trafik yoğunluğuna göre örnekleme araçlarda bulunan yolcuları kapsayacak ve böylelikle bu kişiler sağlık kontrollerinden geçirilecek. Bunlara ilaveten Trabzon Havalimanı üzerinden Rize iline intikal edecek yolcuları taşıyan otobüsler de durdurularak yolcular sağlık kontrolünden geçirilecek şehre sokulacak.
Rize Valiliğince planlanan ve Kovid19 tedbirleri kapsamında vatandaşın sağlığı için gerektiğinde hiç zaman kaybetmeden ilgili kişi ve kişilere ulaşmak için hayata geçirilen ‘Varış Kontrol Belgesi’ uygulaması Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Rize Valiliği’nin hayata geçirdiği bu projesi İçişleri Bakanlığınca da uygun görülerek diğer illere tavsiye edildi. Bu doğrultuda diğer iller tarafından da uygulanmaya başlanarak Rize Valiliğinden projenin işleyişi ve usulleri hakkında bilgiler alınmaya başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize’de cadde ve sokaklar deniz suyu ile yıkanıyor
YEREL HABERLER Rize’de cadde ve sokaklar deniz suyu ile yıkanıyor
Rizeli esnafının dezenfektan hayratı Esnaf Fazlı Temel: “Fiyat yükseltenlere inat bizde bedava”
YEREL HABERLER Rizeli esnafının dezenfektan hayratı Esnaf Fazlı ...
Çaykur Rizespor’da toplanma ve antrenman programı ertelendi
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor’da toplanma ve antrenman programı ...
RTEÜ Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nden gübreleme uyarısı
YEREL HABERLER RTEÜ Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nden gübreleme ...
Rize’de ‘Covid-19 Psikososyal Destek Birimi’ kuruldu
YEREL HABERLER Rize’de ‘Covid-19 Psikososyal Destek Birimi’ kuruldu
RTB Başkanı Erdoğandan çay üreticisine Korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER RTB Başkanı Erdoğandan çay üreticisine Korona virüs ...
Vatandaşlar korkunca tabeladaki 'vosvosları' sökmek zorunda kaldı
YEREL HABERLER Vatandaşlar korkunca tabeladaki 'vosvosları' sökmek ...
Karantina kurallarına uymayan 2 kişiye ceza
YEREL HABERLER Karantina kurallarına uymayan 2 kişiye ceza
(Görüntülü) Şehir içi ve şehirlerarası otobüslerde 'koronavirüs' tedbirleri uygulanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehir içi ve şehirlerarası otobüslerde ...
(Görüntülü) Vali, elleriyle çamaşır yıkayan yaşlı kadına makine hediye etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vali, elleriyle çamaşır yıkayan yaşlı ...
Kıyafetlerini elde yıkayan yaşlı kadına Vali´den çamaşır makinesi hediyesi
YEREL HABERLER Kıyafetlerini elde yıkayan yaşlı kadına Vali´den ...
Şehir içi ve şehirler arası otobüslerde koronavirüs tedbirleri uygulanıyor
YEREL HABERLER Şehir içi ve şehirler arası otobüslerde koronavirüs ...
Validen çamaşır makinesi isteyen yaşlı kadının talebi yerine getirildi
YEREL HABERLER Validen çamaşır makinesi isteyen yaşlı kadının talebi ...
(Görüntülü) Kenevir ipliğinden dokunan kumaştan, maske üretiyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kenevir ipliğinden dokunan kumaştan, ...
Kenevirden maske Kenevirden imal edilen Rize bezi ile Korana Virüs'ten korunmak için maske üretildi Üretilen maskeler sokaktaki vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı
YEREL HABERLER Kenevirden maske Kenevirden imal edilen Rize bezi ile ...
Kenevir ipliğiyle dokunan kumaştan maske üretimi
YEREL HABERLER Kenevir ipliğiyle dokunan kumaştan maske üretimi
(Görüntülü) Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si ...
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X