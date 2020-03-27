Boşandığı eşini cadde ortasında vurdu (3)

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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HAYATINI KAYBETTİ

Rize'de caddede yürürken boşandığı eşi Ali Rıza Havuz tarafından başından tabancayla vurularak ağır yaralanan Hatice Kurt, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize RİZE-DHA

2020-03-27 21:40:49



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