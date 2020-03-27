Eski kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Rize’de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.



Rize Merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan Hatice K. (47) boşandığı eşi Ali Rıza H. (61) tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice K. yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.



Eski eşini vuran Ali Rıza H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.