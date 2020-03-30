Rize'nin Aşıklar köyünde, koronavirüse karşı 'kepenk' önlemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rize'nin Aşıklar köyünde, koronavirüse karşı 'kepenk' önlemi

DHA

Rize'nin Aşıklar köyünde, koronavirüse karşı 'kepenk' önlemi


Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ/ÇAYELİ (Rize), (DHA) RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyündeki Orta Mahalle'de yaşayanlar, koronavirüs salgını nedeniyle yerleşim yeri girişini otomatik kepenk ile kapattı. Mahallede sadece yaya girişine izin verilirken, kepenk, yabancıların girmemesi için gece gündüz kapalı tutuluyor.
Çayeli ilçesi Aşıklar köyünde, 15 haneli ve 40 nüfuslu Orta Mahalle'de yaşayanlar, koronavirüs salgınından korunmak için farklı yöntem uyguladı. İstanbul'dan geçen ay mahallelerine dönen, otomatik kapı ustaları Rıza ile Zeynel Eskici kardeşler, yerleşim yeri girişine 3 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde otomatik kepenk taktı. Eskici kardeşler, evlerinin bitişiğindeki kepengi mahalleye gelenler için açıyor sonra yine kapatıyor. Mahalleye araçla girişe ve mahalleden olmayanların girişine de izin verilmiyor. Sadece yaya girişine izin verilirken kepenk, gece gündüz kapalı tutuluyor.
'MAHALLEMİZİ İZOLE ETTİK'
İstanbul'daki iş yerlerini geçici olarak kapattıktan sonra köyde mahallelerine döndüklerini anlatan Rıza Eskici, "Koronavirüsten korunmak için mahallemize geldik. Burada evimizde kalıyoruz. Virüs salgınından korunmak için mahallede bir önlem aldık. İşimiz otomatik kapı ustalığı olduğu için bu çözümü düşündük ve uyguladık. Mahalleye girişlerde kepenk kapımızı açıyoruz, yaya olarak içeri alıyoruz. Yabancıları ise almıyoruz. Araçla da içeri girişlere izin vermiyoruz. Kendimizi virüsten böyle koruyoruz" dedi.
Zeynel Eskici de "Virüsten korunmak için mahallemizi izole ettik. Kepenkli kapı ile önlem aldık. Herkes rahat etti. Çok güvendeyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Mehmet Can PEÇE-Arzu ERBAŞ
2020-03-30 12:33:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu köy halkı kendi karantinasını kendi oluşturdu Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar Köyü'nde mahalle sakinleri Korona virüse karşı köyün girişine kepenk kapı yerleştirdi
YEREL HABERLER Bu köy halkı kendi karantinasını kendi ...
Liseli Melike, sağlıkçıları Türkiye'yi sırtlarken resmetti
YEREL HABERLER Liseli Melike, sağlıkçıları Türkiye'yi sırtlarken ...
(Görüntülü) Rize'de koronavirüs karantinası devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rize'de koronavirüs karantinası devam ...
Rize'deki kontrol noktalarında 5 kişide yüksek ateş tespit edildi
YEREL HABERLER Rize'deki kontrol noktalarında 5 kişide yüksek ateş ...
(Görüntülü) Rize'de köylerde koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rize'de köylerde koronavirüs sessizliği
Rize'de köylerde koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER Rize'de köylerde koronavirüs sessizliği
ASKON Rize Şubesi, karaborsacılara karşı harekete geçti
YEREL HABERLER ASKON Rize Şubesi, karaborsacılara karşı harekete ...
Boşandığı eşi tarafından öldürülen kadının saldırıya uğradığı yere karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Boşandığı eşi tarafından öldürülen kadının saldırıya ...
Rize'de, 'koronavirüs' karantinasındaki belde ve 4 köyde hayat durdu
YEREL HABERLER Rize'de, 'koronavirüs' karantinasındaki belde ve 4 ...
(Görüntülü) Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-4 (BLD BŞK. RÖP)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde ...
(Görüntülü) Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-2 (esnafın risk için uyarılması)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde ...
(Görüntülü) Boşandığı eşini öldürmeden, sosyal medyadan mesaj vermiş
YEREL HABERLER (Görüntülü) Boşandığı eşini öldürmeden, sosyal ...
Boşandığı eşini öldürmeden, sosyal medyadan mesaj vermiş
YEREL HABERLER Boşandığı eşini öldürmeden, sosyal medyadan mesaj ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X