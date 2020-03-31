Rize'de kışın düşen çığ, yayladaki 4 evi yıkmış

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Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) RİZE'nin İkizdere ilçesinde, karla kapanan yolu yeni açılan Karzavan Yaylası'nda, kış ayında düşen çığın 4 ahşap evi yıktığı ortaya çıktı. Düşen çığ nedeniyle bazı evlerin de hasar gördüğü belirlendi.

İkizdere ilçesindeki Karzavan Yaylası'nın yolu, kış döneminde yağan kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Baharın gelmesiyle birlikte yayla yolu, İlçe Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı. Vatandaşlar da evlerini kontrol etmek için yaylaya çıktı. Kış döneminde düşen çığ nedeniyle 4 ahşap evin yıkıldığı görüldü. Bazı evlerde de hasar oluştuğu ortaya çıktı.

Ev sahipleri yıkılan evlerinin enkazı altında kalan eşyalarını kurtarmak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE

2020-03-31 12:14:22



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