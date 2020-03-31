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Rize'de kışın düşen çığ, yayladaki 4 evi yıkmış

DHA

Rize'de kışın düşen çığ, yayladaki 4 evi yıkmış


Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) RİZE'nin İkizdere ilçesinde, karla kapanan yolu yeni açılan Karzavan Yaylası'nda, kış ayında düşen çığın 4 ahşap evi yıktığı ortaya çıktı. Düşen çığ nedeniyle bazı evlerin de hasar gördüğü belirlendi.  
İkizdere ilçesindeki Karzavan Yaylası'nın yolu, kış döneminde yağan kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Baharın gelmesiyle birlikte yayla yolu, İlçe Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı. Vatandaşlar da evlerini kontrol etmek için yaylaya çıktı. Kış döneminde düşen çığ nedeniyle 4 ahşap evin yıkıldığı görüldü. Bazı evlerde de hasar oluştuğu ortaya çıktı.
Ev sahipleri yıkılan evlerinin enkazı altında kalan eşyalarını kurtarmak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE
2020-03-31 12:14:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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