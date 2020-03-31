Çaykur Rizespor’dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çaykur Rizespor’dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

İHA

Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 195.300 TL destek oldu.

Çaykur Rizespor’dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 195.300 TL destek oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüse karşı başlattığı Milli Dayanışma Kampnayası’na ülke genelinden destek çıkılmaya devam ediliyor. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor da bu kampanyaya destek oldu. Karadeniz ekibi kampnayaya 195 bin 300 TL yardımda bulundu.
Çaykur Rizespor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 153 yılında kurulan Çaykur Rizespor Kulübü olarak 195.30 TL destek oluyoruz” ifadeleri yer aldı.
Öte yandan kulüpten yapılan diğer bir açıklamada ise Kulüp Başkanı Hasan Kartal’ın da şahsi olarak kampanyaya 500 bin TL destek olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendirli Belediye Başkanı: Sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanmamıştır
YEREL HABERLER Kendirli Belediye Başkanı: Sağlık taramalarında ...
Rize'de kışın düşen çığ, yayladaki 4 evi yıkmış/ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Rize'de kışın düşen çığ, yayladaki 4 evi yıkmış/ek ...
Rize'de kışın düşen çığ, yayladaki 4 evi yıkmış
YEREL HABERLER Rize'de kışın düşen çığ, yayladaki 4 evi yıkmış
Rize’de çığ yayla evlerini evlerini yıktı geçti
YEREL HABERLER Rize’de çığ yayla evlerini evlerini yıktı geçti
RTEÜ Rektörü Karaman'dan "Bize bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
YEREL HABERLER RTEÜ Rektörü Karaman'dan "Bize bize yeteriz ...
Köylülerin gönüllü dezenfekte timi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde gönüllü gençler köylerine giren çıkanı Korona virüse karşı kontrol ediyor
YEREL HABERLER Köylülerin gönüllü dezenfekte timi Rize'nin ...
(Görüntülü) Rize'nin Aşıklar köyünde, koronavirüse karşı 'kepenk' önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rize'nin Aşıklar köyünde, koronavirüse ...
Rize'nin Aşıklar köyünde, koronavirüse karşı 'kepenk' önlemi
YEREL HABERLER Rize'nin Aşıklar köyünde, koronavirüse karşı 'kepenk' ...
Bu köy halkı kendi karantinasını kendi oluşturdu Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar Köyü'nde mahalle sakinleri Korona virüse karşı köyün girişine kepenk kapı yerleştirdi
YEREL HABERLER Bu köy halkı kendi karantinasını kendi ...
Liseli Melike, sağlıkçıları Türkiye'yi sırtlarken resmetti
YEREL HABERLER Liseli Melike, sağlıkçıları Türkiye'yi sırtlarken ...
(Görüntülü) Rize'de koronavirüs karantinası devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rize'de koronavirüs karantinası devam ...
Rize'deki kontrol noktalarında 5 kişide yüksek ateş tespit edildi
YEREL HABERLER Rize'deki kontrol noktalarında 5 kişide yüksek ateş ...
(Görüntülü) Rize'de köylerde koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rize'de köylerde koronavirüs sessizliği
Rize'de köylerde koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER Rize'de köylerde koronavirüs sessizliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X