Çaykur Rizespor'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 1.5 milyon TL bağışladı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla öncüsü olduğu yardım kampanyasına kuruluş tarihimizi sembolize ederek başlattığımız desteğimizi, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla 1.5 milyon TL´ye çıkarıyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-04-01 16:20:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.