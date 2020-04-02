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72 yıllık çift, 49 saat arayla öldü; yan yana defnedildi

DHA

72 yıllık çift, 49 saat arayla öldü; yan yana defnedildi


Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA) - RİZE'nin Ketenli köyünde, 72 yıldır evli olan Ayşe (89) ile eşi Mustafa Balcı (92), 49 saat arayla yaşamını yitirdi. Karı koca, yan yana mezarlarda toprağa verildi.  
Merkeze bağlı Ketenli köyünde oturan Ayşe Balcı, kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, cumartesi günü saat 07.00 sıralarında, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşe Balcı'nın cenazesi, aynı gün köyündeki mezarlıkta toprağa verildi. 72 yıllık eşini kaybettikten sonra fenalaşan, kanser hastası Mustafa Balcı da pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayşe Balcı'nın yaşamını yitirmesinden 49 saat sonra kurtarılamayan Mustafa Balcı da aynı mezarlıkta, eşinin yanına defnedildi. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2020-04-02 11:17:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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