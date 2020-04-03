(Görüntülü) 155 hattını arayan çocuğa, polislerden oyuncak araba hediyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) 155 hattını arayan çocuğa, polislerden oyuncak araba hediyesi

DHA

(Görüntülü) 155 hattını arayan çocuğa, polislerden oyuncak araba hediyesi

RİZE?nin Ardeşen ilçesinde 155 polis hattını arayan Mehmet Ali Bayrak (10), öHep yaşlılara yardım ediyorsunuz, çok sıkıldım, biz küçüklere yapacak bir şey yok mu?ö diye sordu. Polisler aralarında topladıkları parayla aldıkları oyuncak arabayı evinde çocuğa hediye etti. 
Ardeşen'de ailesi ile yaşayan Mehmet Ali Bayrak, 155 polis hattını arıyarak 'Hep yaşlılara yardım ediyorsunuz, çok sıkıldım, biz küçüklere yapacak bir şey yok mu?ö diye sordu. Polis memurları Hasan Çakır, Vural Yılmaz, Cüneyt Okur, Cihan Özbek ve Sefa Tosun aralarında para toplayarak oyuncak araba aldı. Eve giden polisler, ziyaret ettiği çocuğa hediyesini verdi. Çocuk ve ailesi polislere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Rize
2020-04-03 11:36:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

155'i arayıp, sıkıldığını söyleyen Mehmet Ali'ye, polislerden hediye oyuncak araba
YEREL HABERLER 155'i arayıp, sıkıldığını söyleyen Mehmet Ali'ye, ...
(Görüntülü) Çay hasadı için akın akın memleketlerine geliyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çay hasadı için akın akın memleketlerine ...
(Görüntülü) Koronavirüs'e karşı mahalle girişine kapı taktılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs'e karşı mahalle girişine kapı ...
Çay hasadı için akın akın memleketlerine geliyorlar
YEREL HABERLER Çay hasadı için akın akın memleketlerine geliyorlar
(Görüntülü) 40 bin çay işçisi gelemiyor, 100 milyon dolar üreticiye kalacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) 40 bin çay işçisi gelemiyor, 100 milyon ...
Koronavirüse karşı mahalle girişine kapı taktılar
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı mahalle girişine kapı taktılar
40 bin çay işçisi gelemiyor, 100 milyon dolar üreticiye kalacak
YEREL HABERLER 40 bin çay işçisi gelemiyor, 100 milyon dolar ...
(Görüntülü) Validen 'Rize seyahatinizi erteleyin' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Validen 'Rize seyahatinizi erteleyin' ...
Vali Çeber'den 'Rize seyahatinizi erteleyin' çağrısı
YEREL HABERLER Vali Çeber'den 'Rize seyahatinizi erteleyin' çağrısı
72 yıllık çift, 49 saat arayla öldü; yan yana defnedildi
YEREL HABERLER 72 yıllık çift, 49 saat arayla öldü; yan yana ...
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor
YEREL HABERLER Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina ...
Çaykur Rizespor'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem' ...
Rize´de, banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyeri
YEREL HABERLER Rize´de, banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyeri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X