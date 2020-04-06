Karantinadan kaçtı, geldiği memleketinde yakalandı

Mehmet Can PEÇE/FINDIKLI (Rize), (DHA) - İSTANBUL´da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak, memleketi Rize´nin Fındıklı ilçesine geldiği belirlenen K.E. (60) yakalandı. Hasta gözlem altına alınırken, kaldığı apartman da karantinaya alındı.
İstanbul´da koronavirüs testi pozitif çıkan K.E. tedavisinin ardından evinde karantinaya alındı. Sağlık görevlileri kontrole gittiği hastayı evinde bulamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri K.E.´nin memleketi Rize´nin Fındıklı ilçesinde olduğunu belirledi. K.E. polis nezaretinde sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede gözlem altına alınırken, ilçede kaldığı binada karantina tedbiri uygulanmaya başlandı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Mehmet Can PEÇE
2020-04-06 00:51:06
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