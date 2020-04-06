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Karantinadan kaçtı, geldiği memleketinde yakalandı

DHA

Karantinadan kaçtı, geldiği memleketinde yakalandı


Mehmet Can PEÇE/FINDIKLI (Rize), (DHA) - İSTANBUL´da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak, memleketi Rize´nin Fındıklı ilçesine geldiği belirlenen K.E. (60) yakalandı. Hasta gözlem altına alınırken, kaldığı apartman da karantinaya alındı.
İstanbul´da koronavirüs testi pozitif çıkan K.E. tedavisinin ardından evinde karantinaya alındı.  Sağlık görevlileri kontrole gittiği hastayı evinde bulamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri K.E.´nin memleketi Rize´nin Fındıklı ilçesinde olduğunu belirledi. K.E. polis nezaretinde sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede gözlem altına alınırken, ilçede kaldığı binada karantina tedbiri uygulanmaya başlandı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Mehmet Can PEÇE
2020-04-06 00:51:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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