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Koronavirüsü yenen 2 hemşire alkışlarla göreve döndü

DHA

Koronavirüsü yenen 2 hemşire alkışlarla göreve döndü


Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)RİZE´de, yakalandıkları koronavirüs hastalığını atlatan hemşireler Ahmet Uysal (43) ve Derya Yazıcı (35), dinlenmeleri için verilen izne rağmen görevlerine döndü. 2 hemşire, hastaneye gelişlerinde alkışlarla karşılandı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde koroner yoğun bakım hemşiresi olan Ahmet Uysal ile enfeksiyon hemşiresi olan Derya Yazıcı'ya yaklaşık 15 gün önce koronavirüs testi yapıldı. İki hemşire de test sonuçları pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Hastalığı atlatarak, sağlıklarına kavuşan hemşireler görevlerine döndü.
Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan ikiliye, Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve Başhekim Doç.Dr. Gökhan Demiral, tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber´in gönderdiği hediyeleri verdi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, zorlu süreçte onurlu ve gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Onurlu görevlerini cansiperane bir şekilde ifa eden bazı sağlık çalışanlarımız koronavirüse yakalandı. Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş iki personelimiz, arkadaşlarının yanına geri göndü. Bizlerin, biraz daha dinlenmeleri için izin vermemize rağmen, onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz gibi bir an önce arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz" dedi. Tepe, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu süreçte alınan kararlara ve kurallara harfiyen riayet eden, kişisel izolasyonuna, sosyal mesafesine, temassızlığına dikkat eden, mümkün olduğunda zorda kalmadıkça evinde kalan çok kıymetli ve bize en büyük desteği veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son günlerde İstanbul başta olmak üzere ilimiz dışında memleketine gelen ve halen 14 günlük izolasyon süreci devam eden vatandaşları uyarıyoruz, kurallara uyun, asla ve asla dışarıya çıkmayın.
Zaten zorunlu ihtiyaçları vefa destek grupları tarafından karşılanıyor. Keyfimizle değil, mantığımızla ve vicdanımızla hareket etmek zorundayız. Zaman, sabır ve fedakârlık zamanıdır." Hemşirelerden Derya Yazıcı, test sonucunun pozitif çıktığını ifade ederek, "İlk başta herkesin yaşadığı gibi, panik yaşadım ve korktum. Tedavi sürecime hemen başlandı. Kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun" diye konuştu.
Ahmet Uysal da kendisinde panik ile başlayan sürecin sonrasında hastanedeki tedavisinin tamamlandığını belirterek, "Kendimi karantinaya aldım. Şu an gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Bana destek olan, ilgilenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-04-06 14:14:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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