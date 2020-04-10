Hasadı kendileri yapacak çay üreticileri gün sayıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hasadı kendileri yapacak çay üreticileri gün sayıyor

DHA

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)DOĞU Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde, mayıs ayında başlayacak çay hasat sezonu için hazırlıklar sürüyor. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması nedeniyle tarlaya girmeye hazırlanan üreticiler, hasat için gün saymaya başladı. Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl...

Hasadı kendileri yapacak çay üreticileri gün sayıyor

<br>Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)DOĞU Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde, mayıs ayında başlayacak çay hasat sezonu için hazırlıklar sürüyor. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması nedeniyle tarlaya girmeye hazırlanan üreticiler, hasat için gün saymaya başladı.<br>Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yabancı işçiler, çalışamayacak. Bölgede her yıl 4 ilde çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu işçi, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ülkeye giremeyecek. Üreticilerin kendi hasadını yapacağı çay tarımında her yıl yurt dışına giden yaklaşık 100 milyon dolar da bölgeye kalacak. Bu yıl çay hasadının tamamını kendileri yapacak üreticiler, bahçelerde hazırlıklarını sürdürüyor. Gübreleme ve budama yapan üreticiler, çay tarlalarını yabancı otlardan arındırıyor.<br>'SEZON ERKEN AÇILMALI´<br>Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, çay hasadında bu yıl üreticilere daha fazla iş düştüğünü belirterek herkesin kendi çayının hasadını yapmasını gerektiğini söyledi. Mavi, "Bu sene yabancı işçiler çay hasadı için gelemeyecek. Herkesin kendi çayını çevresindeki insanlarla beraber toplaması gerekiyor. Bunu için Çaykur'un erken kampanyayı açıp her gün çay alması ve süreyi uzun tutması gerekiyor. Bunun olmaması halinde üretici çayını toplayamayacak ve büyük bir kaos oluşturacaktır. Sezonun erken açılması ve süresi uzun tutulması halinde bir sorun yaşanmaz" dedi.<br>'HERKES KENDİ ÇAYINI TOPLAMALI'<br>Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Mavi, "Çay tarlalarına aile dışı birinin girmesi bile salgının yayılmasına yol açabilir. Ailecek bahçeye gireceğiz. Bu sürece öğrenci kardeşlerimizi de katmış oluruz. Eğer dışarıdan bir vatandaş buraya girecek olursa salgının yayılmasına sebep olacak ve tüm bölgeyi tehdit edecektir. Herkes tarlaya girerek çayını toplamalı" diye konuştu.<br>'SOSYETE OLDUK, BAHÇEYE GİRMİYORUZ'<br>Bu yıl yabancı işçilerin gelemeyecek olmasından dolayı üreticilerin daha çok tarlaya gireceğini söyleyen Mehmet Uzun, "Önceden çay elle toplanırdı. 10 ton çayı elle toplardık. Şimdi olduk sosyete, çay tarlasına girmiyoruz. Bu süreçte herkes bahçeye girecek. Çaykur kampanyayı erken açarsa çayımızı rahatlıkla  toplayacağız" dedi.<br>Hacer Erduran ise "Okullar kapandı. Çayı çok olan işçi alıyordu. Ama az olan buna ihtiyaç duymuyordu. Şimdi kendimiz çayımızı toplayacağız" diye konuştu.<br>Zeynep Karali de "İşçi alanlar için zor bir süreç olacak. Allah yardımcıları olsun. Şimdi gübre işi var ben daha vermedim ama yakında vereceğim sezona hazırlanıyorum" dedi.<br>Önceki senelerde işçilerin çayı topladığını söyleyen Şevket Berat Kopuz, şunları söyledi:<br>"Ama bu sene işçi gelemiyor. İş başa düştü kendi çayımızı kendimiz toplayacağız. Geçmiş senelerde tarlaya çok girmezdim ama şimdi daha fazla tarlaya gireceğiz."<br>ÇAY ÜRETİMİ<br>Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ila 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 151'i özel sektör, 46'sı ÇAYKUR'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ila 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Dünya çay üretiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Çin birinci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 250 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor. DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE<br>2020-04-10 09:04:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fındıklılı kadınlar maske yaparken Lazca şarkı söyleyip klip çekti
YEREL HABERLER Fındıklılı kadınlar maske yaparken Lazca şarkı ...
Ailesinden 7 kişi karantinada bulunan Yavuz Şişman'dan "Ailem virüsü İstanbul'dan değil Rize'den kaptı" açıklaması
YEREL HABERLER Ailesinden 7 kişi karantinada bulunan Yavuz ...
(Görüntülü) Rize'de ücretsiz maske dağıtımı başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rize'de ücretsiz maske dağıtımı başladı
Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, kimse dışarı çıkmıyor
YEREL HABERLER Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, ...
Rize'de, her gün 12 bin maske dağıtılacak
YEREL HABERLER Rize'de, her gün 12 bin maske dağıtılacak
Grup Koliva evden klip çekti, gelirini ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER Grup Koliva evden klip çekti, gelirini ’Biz Bize ...
İkizdere ilçe merkezine kadar inen yavru ayı böyle görüntülendi
YEREL HABERLER İkizdere ilçe merkezine kadar inen yavru ayı böyle ...
(Görüntülü) Evinde sağlıkçılara yüz koruyucu siperlik üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evinde sağlıkçılara yüz koruyucu siperlik ...
Evinde sağlıkçılara yüz koruyucu siperlik üretiyor
YEREL HABERLER Evinde sağlıkçılara yüz koruyucu siperlik üretiyor
Ardeşen Vakfı'ndan 100 bin TL’lik yardım
YEREL HABERLER Ardeşen Vakfı'ndan 100 bin TL’lik yardım
ASKON Rize Şube Başkanı Karakoyun: "Çay mücbir sebep kapsamına alınmalı"
YEREL HABERLER ASKON Rize Şube Başkanı Karakoyun: "Çay mücbir sebep ...
Kampanyaya bağış yapabilmek polisten yardım istedi
YEREL HABERLER Kampanyaya bağış yapabilmek polisten yardım istedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X