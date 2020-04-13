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Rize'deki Korona virüs karantina tedbirleri Rize'de karantinaya alınan 1 belde ve 4 köyde karantina kaldırılırken, bir ilçedeki 5 mahallede karantina ilan edildi

İHA

Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla 1 belde ve 4 köyde karantina kaldırılırken, bir ilçedeki 5 mahallede karantina kararı alındı.

Rize'deki Korona virüs karantina tedbirleri Rize'de karantinaya alınan 1 belde ve 4 köyde karantina kaldırılırken, bir ilçedeki 5 mahallede karantina ilan edildi

Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla 1 belde ve 4 köyde karantina kaldırılırken, bir ilçedeki 5 mahallede karantina kararı alındı.
Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 28 Mart tarihinden itibaren Rize Merkez’e bağlı Kendirli Beldesi, Beştepe köyü ve Yeni Selmiye köyleri ile Derepazarı İlçesi’ne bağlı Maltepe ve Esentepe köylerinde karantina uygulaması başlatmıştı. Bu bölgelerdeki koronavirüs vaka artışlarının önüne geçmek amacıyla başlatılan uygulama meyvesini verdi ve 14 günlük karantina süreci boyunca yeni vakaya rastlanmadı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 13 Nisan tarihli aldığı son kararında bu bölgelerdeki karantina uygulamasının 14 Nisan 2020 saat 08.00 itibariyle kaldırılarak koruyucu izalosyon uygulamasına geçilmesine karar verdi.
Öte yandan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, aldığı son kararla 15 Nisan Çarşamba günü saat 08.00 itibariyle Kalkandere ilçesi merkezi olmak üzere Medrese, Aksu, Yukarı Tatlısu ve Aşağı Tatlısu Mahallerine girişçıkışlara izin verilmeyerek ikinci bir emre kadar karantina uygulaması yapılmasına karar verildi.
Kararın, alınan tedbirlere rağmen Covid19 vakalarında artış gözlenmesinden dolayı alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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