Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsillerini uyardı Vali Kemal Çeber: "İl dışından çay toplamak için gelecek olan vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini dikkate alarak 30 Nisan'a kadar gelmelerini istiyoruz" "Gelen herkes 14 gün mutlak karantinada kalacak"

Doğa Karadeniz’de yaş çay sezonu yaklaşırken, Covid19 salgını nedeni ile il dışından gelecek üreticiler için Rize Valiliği tarafından alınan önlemler arttırılıyor.

Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsili ve mevsimlik işçi olarak çalışacakları için uygulama programı hazırladıklarını belirterek “Yaş çay sezonunun muhtemelen Mayısın 15’inde başlaması bekleniyor. Bu yüzden il dışından gelecek olan vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini dikkate alarak 30 Nisan'a kadar gelmelerini istiyoruz. 30 Nisan’dan sonra gelmek isteyenlere izin verilmemesini talep edeceğiz. Gelen herkes karantinada kalmak zorunda. Mayısın 5’inde gelirse kampanya 15’inde başlayacak. Buna hiç taviz vermeyeceğiz. Gelen herkes 14 gün mutlak karantinada kalacak. Müstahsil olarak gelecek hemşehrilerimiz kendi evlerine gelecekse kendi başına, bir eve geliyorsa evdekilerle birlikte 14 gün karantinada duracak. Bunları muhtarlarımız, karantina ve takip ekiplerimiz denetleyecek vefa sosyal grubumuz siparişlerini alarak eksiklerini giderecek. Bu konuda da gevşeklik gösteren tüm kamu kurumlarına ceza ve tüm yaptırımlarımızı uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.