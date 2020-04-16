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(Görüntülü) Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü

DHA

  RİZE?nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar (37), arkadaş olmayı kabul etmeyen, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve öğretmenevi resepsiyon görevlisi Gamze Pala?ya (46) tabancayla ateş etti. Sırtına mermi isabet eden Pala?yı bıçakla boğazını keserek öldüren Dalançıkar, polise teslim oldu. Dalançıkar'ın, Gamze Pala'ya mesajlar gönderdiği, telefonla aradığı ve takip ederek, karşısına çıktığı ancak her defasında reddedildiği öğrenildi. Pala'nın vahşice öldürülmesine sosyal medyada tepki yağarken, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nca da 'Acımız büyük' mesajı paylaşıldı. ...

(Görüntülü) Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü

 <br>RİZE?nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar (37), arkadaş olmayı kabul etmeyen, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve öğretmenevi resepsiyon görevlisi Gamze Pala?ya (46) tabancayla ateş etti. Sırtına mermi isabet eden Pala?yı bıçakla boğazını keserek öldüren Dalançıkar, polise teslim oldu. Dalançıkar'ın, Gamze Pala'ya mesajlar gönderdiği, telefonla aradığı ve takip ederek, karşısına çıktığı ancak her defasında reddedildiği öğrenildi. Pala'nın vahşice öldürülmesine sosyal medyada tepki yağarken, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nca da 'Acımız büyük' mesajı paylaşıldı. <br>Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, iddiaya göre, arkadaşlık teklifini reddeden, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve öğretmenevi çalışanı Gamze Pala ile tartıştı. Öğretmenevi resepsiyonundaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Dalançıkar, belinden çıkardığı tabanca ile Pala?ya ateş etti. Dalançıkar, sırtından vurulan Pala?nın daha sonra bıçakla boğazını kesti. Dalançıkar, kanlar içinde yere yığılıp, hareketsiz yatan kadının başında beklemeye başladı. İhbar üzerine öğretmenevine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gamze Pala?nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise suç aletleri ile bekleyen Savaş Dalançıkar?ı gözaltına aldı. Kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adlı Tip Kurumu'na götürüldü.<br>SÜREKLİ TAKİP ETMİŞ<br>Savaş Dalançıkar?ın, Gamze Pala?ya birçok kez arkadaşlık teklif ettiği ancak kadının kabul etmediği ortaya çıktı. Pala'ya mesajlar gönderen, telefonla arayan ve sürekli takip ederek karşısına çıkan Dalançıkar'ın her defasında reddedildiği ortaya çıktı. Savaş Dalançıkar?ın sosyal medya hesaplarındaki isminin yanına 'Gamze' yazdığı da görüldü.<br>KARAKOLA GÖTÜRÜLME ANİ KAMERADA<br>Olaydan sonra gözaltına alınan Savaş Dalançıkar'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yürüyerek, götürülme ani, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde her iki koluna giren polislerin, Dalançıkar'ı karakola götürdüğü anlar yer alıyor.  <br>AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI: AÇIMIZ BÜYÜK<br>Gamze Pala?nın vahşice öldürülmesinin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığı?ndan mesaj yayımlandı. AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alım, 'Açımız büyük' bağlığı ile paylaştığı mesajda, "Fındıklı İlçe Başkan Yardımcımız Gamze Pala'nın uğradığı hain saldırı sonrasında hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü yaşamaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet kederİi aiİesine ve sevenİerine de sabri cemiİ dileriz. Mekanı cennet olsun" dedi. <br>AK PARTİ'Lİ BAK: TARİFİ YOK BU ACININ<br>AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da Gamze Pala ile ilgili "Fındıklı teşkilatımızın, en renkli, en cana yakın ve en çalışkan simalarından biriydin sen. Yüreğin hayat doluydu. Kelimelerin boğazımızda düğümlendiği bir gece bu; tarifi yok ki bu acının. Başımız sağolsun. Mekanın cennet, makamın âlî olsun güzel kalpli kardeşim" paylaşımında bulundu.<br>FINDIKLI BELEDİYESİ: ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YAŞTAYIZ<br>Fındıklı Belediye Başkanı CHP?li Ercüment Çevratoğlu da 'Üzgünüz, öfkeliyiz, yaştayız' başlığı ile yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: <br>"Bu kez de kadın cinayeti belki de ilk kez maalesef ilçemizde yaşandı. Yurttaşımız, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, öğretmenevi çalışanı Gamze Pala, daha öncesinde de defalarca reddettiği sapkın bir alçak tarafından vahşice katledildi. Katil, emniyet güçleri tarafından olay yerinde suç aletleriyle birlikte yakalandı. Yaşanan cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Yurttaşımızın yakınlarına, sevenlerine ve tüm Fındıklı halkına başsağlığı biliyoruz. Fındıklımız, tüm yurttaşlarımızın eşit ve özgürce yaşadığı bir yerdir. İlçemizde, gerici, kadın düşmanı katillerin yeri yoktur. Tüm Fındıklı halkıyla birlikte davanın takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Başımız sağolsun."DHA-Genel Türkiye-Rize <br>2020-04-16 10:44:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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