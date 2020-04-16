`Sokağa çıkma yasağından muaf´ kararı çay üreticisini sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

`Sokağa çıkma yasağından muaf´ kararı çay üreticisini sevindirdi

DHA

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli´nin 'Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak' yönündeki açıklaması Doğu Karadeniz Bölgesi´nde çay tarımı ile uğraşan 1 milyon üretici aileyi sevindirdi. Çay tarımını genelde 20 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin yaptığını belirten üreticiler, kararın doğru olduğunu söyledi.  Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımı...

`Sokağa çıkma yasağından muaf´ kararı çay üreticisini sevindirdi

<br>Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli´nin 'Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak' yönündeki açıklaması Doğu Karadeniz Bölgesi´nde çay tarımı ile uğraşan 1 milyon üretici aileyi sevindirdi. Çay tarımını genelde 20 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin yaptığını belirten üreticiler, kararın doğru olduğunu söyledi. <br>Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımı ile ilgili bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yabancı işçiler çalışamayacak. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere de sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle çay hasadının olumsuz etkileneceği tartışmaları üzerine beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak" yönündeki açıklaması Doğu Karadeniz Bölgesi´nde çay tarımı ile uğraşan 1 milyon üretici aileyi sevindirdi.<br>AKKUŞ: HERKES KENDİNİ İZOLE EDEREK HASADI YAPACAK<br>Rize Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Akkuş, çay tarımında bu yıl yabancı işçilerin çalışamayacağını belirterek, bu sorunun eskiye dönüş yapılarak ailelerin birlikte çay hasadı yapması ile aşılabileceğini söyledi. Akkuş, "Yabancı işçilerin gelememesi nedeniyle ciddi bir sıkıntı olacağı görülüyor ama bununla birlikte eskiye dönüş ve bir nostalji ortamı oluşacağına inanıyorum. Herkes evinde, bağında, bahçesinde kendisini izole ederek çayını kesmesi gerekmektedir. Biraz yavaş olacak, sezon eskisi gibi hızlı ve süratli gitmeyecek. Bununla da beraber çaylarımızın kaliteli olacağına inanıyorum. Bu sene havaların soğuk olması ve çayın üzerine kar yağması nedeniyle verimli bir sezonun yaşanacağını öngörüyoruz. 35-40 gün içerisinde sezonun başlayacağını ümit ediyorum" dedi.<br>Çay üreticilerin ortalama 5 ton çayı 3 günde hasat edebildiğini anlatan Akkuş, "Artık çiftçilik öyle değildir. Normalde günlük alacağı bir hasat var, fabrikaların da kapasitelerini sıkıştırmamak lazım. Bunu 3 günde Gürcü işçilere kırdığımız zaman fabrikalardaki üretim ortamını da zora sokuyorduk. Şimdi kaliteli bir verim ve üretim ile daha nitelikli bir çay üretebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.<br>ÜRETİCİLER KARARDAN MEMNUN<br>Bakanlığın aldığı kararı sevinçle karşılayan üretici Ali Ergün, tarım sektörünün ülke ekonomisine ciddi katkısı olduğunu belirterek, "Bu kararı doğru olmuştur. Çay tarımını genelde 20 yaş altı ve 50 yaş üstü insanımız yapıyor. Orta yaş genelde işlerde çalışıyor. O yüzen bu karar yerinde olmuştur destekliyorum" dedi. Hüseyin Çatan da "Köylerde yaşlı vatandaşlar yaşıyor. Kimisinin genç nüfusu yok. Mecbur kendi çayını toplamak veya toplatmak zorundalar. Başka bir geçim kaynakları olmayanlar da var" diye konuştu. Hasan Kaya ise, "Bizim üretici olarak böyle bir talebimiz vardı. Güzel bir karar oldu. Gençler de ebeveynlerine yardımcı olurlar. Hem de çay toplamayı öğrenirler. Bu şekilde olması iyi oldu zaten sokağa çıkmayan gençler bu şekilde aile bütçelerine de katkı sağlamış olurlar" ifadelerini kullandı. Habip Koçal, "Şu an dünyanın en önemli şeyi gıda ve tarımdır. 15 gün içinde ekimler hasatlar yapılmazsa dünyada büyük kriz olur. Bunu fırsata çevirecek ülkelerden biri de Türkiye´dir. Karar çok doğru" dedi.<br>ÇAY TARIMINA SAYILI GÜNLER KALDI<br>Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yabancı işçiler çalışamayacak. Bölgede her yıl 4 ilde çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu işçi, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ülkeye giremeyecek. Üreticilerin kendi hasadını yapacağı çay tarımında her yıl yurt dışına giden yaklaşık 100 milyon dolar da bölgede kalacak. Bu yıl çay hasadının tamamını kendileri yapacak üreticiler, bahçelerde hazırlıklarını sürdürüyor. Gübreleme ve budama yapan üreticiler, çay tarlalarını yabancı otlardan arındırıyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-04-16 14:32:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fındıklı'da yaşanan kadın cinayetine Belediye Başkanı Çervatoğlu'ndan tepki Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu: "Burada olmamalıydı ama maalesef ki bir gerçek, burada yaşandı”
YEREL HABERLER Fındıklı'da yaşanan kadın cinayetine Belediye Başkanı ...
(Görüntülü) Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından ...
Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (2)
YEREL HABERLER Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, ...
Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı
YEREL HABERLER Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına ...
Fındıklı ilçesi yaşanan kadın cinayetinin üzüntüsünü yaşıyor Rize'de kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan şahıs tarafından öldürülen Gamze Pala Fındıklı ilçesini yasa boğdu
YEREL HABERLER Fındıklı ilçesi yaşanan kadın cinayetinin üzüntüsünü ...
(Görüntülü) Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından ...
Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü
YEREL HABERLER Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından ...
(Görüntülü) Kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü, yakalanma anı kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı, ...
Kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı, sonra ...
Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kişi saplantı derecesinde karşılıksız sevdiği kadını önce kurşunladı sonra boğazını keserek öldürdü
YEREL HABERLER Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet Rize'nin ...
Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kişi saplantı derecesinde karşılıksız sevdiği kadını önce kurşunladı sonra boğazını keserek öldürdü
YEREL HABERLER Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet Rize'nin ...
Rize'nin Pazar ilçesinde fırtına çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Rize'nin Pazar ilçesinde fırtına çatıları uçurdu
Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsillerini uyardı Vali Kemal Çeber: "İl dışından çay toplamak için gelecek olan vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini dikkate alarak 30 Nisan'a kadar gelmelerini istiyoruz" "Gelen herkes 14 gün mutlak karantinada kalacak"
YEREL HABERLER Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay ...
(Görüntülü) Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya ...
Rize´nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Rize´nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
ÇAYKUR’dan korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER ÇAYKUR’dan korona virüs önlemleri
(Görüntülü) Karantina kararı alınan ilçede hazırlıklar başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantina kararı alınan ilçede ...
Rize'nin Kalkandere ilçesinde karantina hazırlığı
YEREL HABERLER Rize'nin Kalkandere ilçesinde karantina hazırlığı
Karadeniz insanı pratik zekasını yine gösterdi Çamura saplanan kamyonu kepçe ile işte böyle kurtardılar
YEREL HABERLER Karadeniz insanı pratik zekasını yine gösterdi Çamura ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X