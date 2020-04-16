Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (4)

<br>`CANAVARCA HİSLE KASTEN ÖLDÜRME´ SORUŞTURMASI AÇILDI<br>Rize´nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala´yı aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Savaş Dalançıkar hakkındaki soruşturmanın `Canavarca hisle kasten öldürme´ suçundan yürütüleceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Rize Mehmet Can PEÇE<br>2020-04-16 17:49:53<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.