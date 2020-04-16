Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (5)

<br>'SİLAH TUTUKLUK YAPTI, BOĞAZINA BIÇAK DARBESİ VURDUM'<br>Rize´nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala´yı aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Savaş Dalançıkar´ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Gamze Pala'ya bağlandığını ve sevgi ve aşk duyguları beslediğini anlatan Dalançıkar, "Gamze´yi 5 yıldan fazladır tanırım. Ben maktulün çalıştığı yere zaman zaman onu görmek için giderdim. Gamze´yle sohbetimiz vardı. Sosyal tesislerde çalışıyordu. Daha sonra Gamze, öğretmenevinde çalışmaya devam etti. Öğretmenevinde çalıştığı dönemde onu uzaktan görüyordum. Olay günü 17.00-18.00 gibi arkadaşlarla bir yere gidip alkol aldık. Sonrasında parka gittim ve Gamze´yi çok düşündüm. Ardından eve gittim. Evden bıçak ve silah alıp tekrar parka indim. Daha sonra Gamze´nin çalıştığı öğretmenevine gittim. Gamze'nin yanında çalışma arkadaşı olan bir beyefendi vardı. Ancak ben onun çalışma arkadaşı olduğunu bildiğim için Gamze´yi kıskançlık kastıyla öldürmedim. Ben öğretmenevi kapısından girdikten sonra Gamze´ye seslendim ve silahı gösterdim. Gamze ve yanındaki şahıs paniklendi. Onlar panikleyince ben de panikle iki el ateş ettim. İlk başta 4-5 metre mesafeden ateş ettim ancak daha sonra yaklaşarak ateş etmeye çalıştım. Silahım tutukluk yaptı. Daha sonra Gamze´nin yanına gittim, yere düşmüştü. Yere yatar vaziyetteyken boğazına bıçak darbesi vurdum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Mehmet Can PEÇE<br>2020-04-16 19:02:23<br>
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