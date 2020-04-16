Rize'deki kadın cinayetinin zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Rize’de dün akşam yaşanan kadın cinayetinin ardından gözaltına alınan olayın zanlısı bugün çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savaş Dalançıkar, mahkemede verdiği ifadesinde suçunu itiraf ederek "Gamze’ye bağlanmıştım, sevgi ve aşk duygularım vardı" dedi.

Dün akşam 22.00 sularında meydana gelen olayda Savaş Dalançıkar (36) platonik olarak aşık olduğu 44 yaşındaki Gamze Pala’yı çalıştığı Fındıklı Sabancı Öğretmenevi’nde önce silahla yaraladı ve ardından boğazını keserek öldürdü. Olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalanan saldırgan Dalançıkar gözaltına alındı. Şahıs, bugün çıkartıldığı Pazar Adliyesi’nde nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kalkandere Cezaevi'ne gönderildi.

Savaş, Dalançıkar'ın mahkemedeki ifadesinde olay öncesi arkadaşlarıyla alkol aldığını ve sonrasına Fındıklı’daki Hayati Aykut Parkı’nda öldürdüğü Gamze Pala’yı düşündüğünü dile getirerek “Soruşturma aşamasında verdiğim ifadeyi tekrar ederim. Gamze’ye bağlanmıştım. Sevgi ve aşk duygularım vardı. Gamze’yi 5 yıldan fazladır tanırım. Ben maktulün çalıştığı yere zaman zaman onu görmek için giderdim. Gamze ile sohbetimiz vardı. Sosyal tesislerde garson olarak çalışıyordu. Daha sonra maktul öğretmenevinde çalışmaya devam etti. Maktulün öğretmenevinde çalıştığı dönemde onu uzaktan görüyordum. Olay günü saat 56 gibi arkadaşlarla bir yere gidip alkol aldık. Sonrasında Hayati Aykut adlı parka indim ve Gamze’yi çok düşündüm. Sonrasında eve gittim. Bıçak ile silahı alıp tekrar parka indim. Daha sonra Gamze'nin çalıştığı öğretmenevine gittim. Maktulün yanında çalışma arkadaşı olan bir beyefendi vardı. Ancak ben onun çalışma arkadaşı olduğunu bildiğim için maktulü kıskançlık kastıyla öldürmedim. Ben öğretmenevi kapısından girdikten sonra maktule seslendim ve silahı gösterdim. Maktul ve yanındaki şahıs panikledi. Onlar panikleyince bende panikle iki el ateş ettim. İlk başta 45 metre mesafeden ateş ettim ancak daha sonra yaklaşarak ateş etmeye çalıştım. Silahım tutukluk yaptı. Daha sonra maktulün yanına gittim. Maktul yere düşmüştü. Daha sonra yere yatar vaziyetteyken boğazına bıçak darbesi vurdum. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ederim” ifadelerinde bulunduğu öğrenildi.

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