11 yaşındaki kız çocuğu babasının silahıyla kendini vurdu

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Rize’nin Çayeli İlçesi’nde babasına ait ruhsatsız silahla kendisini vuran kız çocuğu yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Güzeltepe Köyü’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Ş.A. isimli 11 yaşındaki kız çocuğu babasına ait olduğu öğrenilen silahla oynadığı sırada silah aniden ateş aldı. Ateş alan silahtan çıkan kurşun küçük kızın karnına isabet etti. Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ş.A. ameliyata alındı. 11 yaşındaki küçük Ş.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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