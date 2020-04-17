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Ukrayna'dan getirilen 180 kişi, Rize'de karantinaya alındı

DHA

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) UKRAYNA'dan Türkiye'ye getirilen, aralarında öğrenci, bebek ve çocukların da olduğu 180 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Rize'deki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Ukrayna'dan aralarında öğrenci, bebek ve çocukların da bulunduğu 180 kişi, gece yarısı uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Buradaki sağlık kontrollerinin ardından kara yolu ile Rize'ye ulaştırılan 180 kişi, çanta ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından yurtlara yerleştirildi. Yurt binaları önünde polis ekipleri, önlem alırken, AFAD ve UMKE görevlileri de tedbir amaçlı bekledi....

Ukrayna'dan getirilen 180 kişi, Rize'de karantinaya alındı

<br>Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) UKRAYNA'dan Türkiye'ye getirilen, aralarında öğrenci, bebek ve çocukların da olduğu 180 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Rize'deki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.<br>Ukrayna'dan aralarında öğrenci, bebek ve çocukların da bulunduğu 180 kişi, gece yarısı uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Buradaki sağlık kontrollerinin ardından kara yolu ile Rize'ye ulaştırılan 180 kişi, çanta ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından yurtlara yerleştirildi. Yurt binaları önünde polis ekipleri, önlem alırken, AFAD ve UMKE görevlileri de tedbir amaçlı bekledi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak Türk vatandaşları, bu süresinin sona ermesiyle sağlık kontrolleri yapılarak, memleketlerine gönderilecek.DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE<br>2020-04-17 09:18:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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