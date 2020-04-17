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(Görüntülü) Katili, Gamze'yi öldürmeden önce parktan gözetlemiş (O ANLAR KAMERADA)

DHA

RİZE?nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala?yı (46) aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar?ın (37) cinayetten önce, olayın yaşandığı öğretmenevini, karşısındaki parktan gözetlediğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, telefonla konuşurken görülen saldırganın, Gamze Pala?nın dışarı çıkmasını beklediği, kadının dışarı çıkmaması üzerine de içeri girerek, cinayeti işlediği belirlendi.   Olay, geçen çarşamba akşamı saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, AK Parti...

(Görüntülü) Katili, Gamze'yi öldürmeden önce parktan gözetlemiş (O ANLAR KAMERADA)

RİZE?nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala?yı (46) aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar?ın (37) cinayetten önce, olayın yaşandığı öğretmenevini, karşısındaki parktan gözetlediğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, telefonla konuşurken görülen saldırganın, Gamze Pala?nın dışarı çıkmasını beklediği, kadının dışarı çıkmaması üzerine de içeri girerek, cinayeti işlediği belirlendi.  <br>Olay, geçen çarşamba akşamı saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu. Ardından da bıçakla boğazını keserek öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, yakalandı. Gamze Pala?nın ise olay yerine yaşamını yitirdiği belirlendi. Pala'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adlı Tip Kurumu'na götürüldü.<br>PARKTAN GÖZETLEMİŞ <br>Dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine koyulan Savaş Dalançıkar, ifadesinde aşık olduğu Gamze Pala?yı aşkına karşılık vermediği için öldürdüğünü söyledi. Çok defa arkadaşlık teklif ettiği Pala'nın kendisini reddetmesini hazmedemediğini ifade eden zanlının, kadını, mesajlar gönderip, telefonla arayarak ve takip ederek rahatsız ettiği belirlendi.  Sosyal medya hesaplarında, isminin yanına 'Gamze' yazdığı da görülen Savaş Dalançıkar'ın cinayetten kısa süre önce öğretmenevi karşısındaki parkta beklediği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca görüntülenen Dalançıkar, parkta hem telefonla konuşuyor hem de Gamze Pala'nın çalıştığı öğretmenevini gözetliyor. Dalançıkar?ın Pala'nın dışarı çıkmasını beklediği, çıkmayınca da içeri girerek, cinayeti işlediği saptandı.  <br>?AĞLANTTIN BİZİ KARDEŞİM?<br>Gamze Pala?nın kurban gittiği vahşi cinayete tepkiler sürüyor. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı da ?Acımız büyük? başlığı ile yaptığı soysal medya paylaşımında, ?Ağlattın bizi kardeşim. Fındıklı ilçe başkan yardımcımız Gamze Pala?nın menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kardeşimize Allah?tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileklerimi bildiriyorum. Mekanın cennet olsun? ifadelerine yer verdi. <br>Binlerce sosyal medya kullanıcısı da cinayete tepkilerini ifade eden paylaşımlar yaptı.DHA-Genel Türkiye-Rize <br>2020-04-17 12:37:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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